Кустурица заявил о желании стать русским режиссером

Сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал о своем желании стать русским режиссером. Об этом 5 марта он заявил «Известиям».

«Я хочу быть частью русской культуры, поэтому я делаю эти фильмы. Не только поэтому, конечно, но, безусловно, я хочу быть русским режиссером», — признался Кустурица.

По его словам, для него важно быть частью русской культуры.

«Это значит для меня быть в огромном корпусе людей, которых я любил, когда был маленьким, которых я читал, которых видел, — Довженко, Шукшина, Пудовкина, Михалкова», — рассказал режиссер.

Он добавил, что у России было много «хороших артефактов».

Также Кустурица рассказал, что в своем будущем фильме планирует соединить сюжеты романов Федора Достоевского «Идиот» и «Преступление и наказание».

Накануне, 4 марта, Кустурица назвал Москву лучшим городом в мире. Кустурица также высоко оценил организацию Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе (Сочи). По его мнению, в Европе организовываются мероприятия, связанные только с профессиональными вопросами.