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Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком мира в рейтинге Bloomberg

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Фото: Global Look Press/Dennis Van Tine via www.imago-im/www.imago-images.de
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Основатель Amazon Джефф Безос вернул себе лидерство в индексе миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI). Соответствующая информация размещена на сайте агентства 5 марта.

Как передает MarketWatch, причиной этому стало падение акций компании Tesla, которую возглавляет бизнесмен Илон Маск, ранее занимавший первое место в рейтинге самых богатых людей мира.

«Джефф Безос сменил генерального директора Tesla Илона Маска в рейтинге миллиардеров Bloomberg в понедельник впервые с конца 2021 года. Это был первый раз, когда Маск потерял первое место за девять месяцев. До этого генеральный директор LVMH Бернар Арно ненадолго превзошел его», — говорится в материале издания.

Акции Tesla, как уточняется, упали более чем на 7% в понедельник после того, как производитель электромобилей объявил о новом снижении цен и скидках в США и Китае. Большая часть состояния Маска сосредоточена в акциях именно этой компании. В свою очередь, акции Amazon с начала года выросли практически на 17%.

На настоящий момент, согласно данным BBI, общий собственный капитал Безоса составляет $200 млрд, а Маска — $198 млрд.

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До этого, 28 декабря прошлого года, стало известно, что наследница L'Oreal Франсуаза Бетанкур Мейерс стала первой женщиной с состоянием в $100 млрд на фоне резкого роста акций косметической компании. Доминирование Франции в розничной торговле предметами роскоши уже породило несколько других сверхбогатых семей, в том числе клан, владеющий Hermes International SCA, а также братьев Вертхаймер, управляющих Chanel.

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