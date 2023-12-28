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Наследница L'Oreal стала первой женщиной с состоянием в $100 млрд

Bloomberg: наследница L'Oreal стала первой женщиной с состоянием в $100 млрд
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Panoramic
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Наследница косметической компании L'Oreal Франсуаза Бетанкур Мейерс стала первой женщиной с состоянием в $100 млрд. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщает Bloomberg.

По данным индекса миллиардеров Bloomberg, в четверг ее состояние выросло до $100,2 млрд. Это произошло из-за роста акций компании L'Oréal SA, чья цена побила рекорд даже 1998 года. По мнению аналитика Consumer Edge Research Бретта Купера, акции L'Oreal могут вырасти еще примерно на 12% в 2024 году.

Растущее доминирование Франции в розничной торговле предметами роскоши породило несколько других сверхбогатых семей, в том числе клан, владеющий Hermes International SCA и сколотивший самое большое семейное состояние в Европе, а также братьев Вертхаймер, управляющих Chanel.

При этом состояние Беттанкур Мейерс по-прежнему значительно меньше, чем у ее соотечественника Бернара Арно, основателя компании — поставщика предметов роскоши LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, который находится на втором месте в мировом рейтинге с доходом в $179,4 млрд.

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Ранее, 6 мая, стало известно, что L'Oreal четвертый год подряд остается самым дорогим косметическим брендом мира. Стоимость корпорации за минувший год увеличилась на 7,2%, до $12,03 млрд. На втором месте американская компания Estee Lauder — $7,15 млрд.

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