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Кратос предрек Джонсону тяжелый бой с Тернером в ММА

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Боксеру Кевину Джонсону будет тяжело противостоять ирландцу Шону Тернеру в поединке по правилам смешанных единоборств на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Об этом 29 января заявил «Известиям» боец лиги TOP DOG Сергей Калинин по прозвищу Кратос.

«Кевин Джонсон — он чистый профессионал по боксу, дрался с Тайсоном Фьюри, с Вячеславом Дациком он грамотно отработал. В принципе, на ударке на руках он хорош, но ММА — это другое. Если кулачка поближе к боксу, то ММА — это важный аспект того, что должны присутствовать тайский бокс, вольная борьба, бокс. А вот эти основные дисциплины приносят успех», — сказал он.

По его словам, основам смешанных единоборств нужно учиться несколько месяцев. Без этого соперники будут по привычке боксировать.

«Борьба — это один из важных аспектов ММА, поэтому просто так научиться за месяц, за два, за полгода. Это невозможно. Скорее всего, они будут в стойке работать в ММА в перчатках. Может, кинут к ним по разу корявые лоу-кики. Скорее всего, будут просто боксировать, раз два боксера», — заметил Кратос.

Он отметил, что зрителям такой бой всё равно будет интересен, так как спортсмены окажутся в новой для себя обстановке.

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Первый бой Джонсона в качестве гражданина России пройдет в рамках турнира по MMA суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 16 февраля. В соглавном поединке встретятся бойцы поп-ММА Евгений Ершов и Святослав Коваленко. В первом поединке сойдутся Сергей Романов и Максим Федоров, во втором в октагон выйдут Сергей Хрисанов и Марсель Ханов.

Джонсон получил российское гражданство 11 января, этот день он назвал своим вторым днем рождения. Ранее в январе в интервью «Известиям» боксер назвал Россию одной из любимых стран и рассказал, что приезжает сюда в течение 16 лет. Спортсмен также добавил, что хочет посетить Сибирь и посмотреть на жизнь кочевников.

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