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В Белгородской области система ПВО сбила несколько воздушных целей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Грайворонском городском округе Белгородской области система ПВО сбила несколько летающих объектов. Об этом 29 января сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к поселку Горьковский», — говорится в сообщении в Telegram.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В настоящее время оперативными службами, передает губернатор, ведется оценка ущерба на земле. В поселке Хотмыжск в одном из домов выбито окно, повреждены автомобиль и забор. Обход домовладений для более тщательного осмотра будет проведен с наступлением светлого времени суток, добавил Гладков.

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Также в этот день при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Мокрая Орловка Грайворонского городского округа пострадала женщина. Врачи оказали пострадавшей помощь: ее лицо и руки пострадали от осколков стекла. Кроме того, в результате обстрела были повреждены два частных дома, где выбило стекла, посечены фасады и заборы и повреждена линия газоснабжения.

Днем ранее украинский дрон-камикадзе атаковал экскаватор на окраине села Колотиловка Краснояружского района, в результате чего пострадал один рабочий. Прибывшая на место бригада скорой помощи зафиксировала у мужчины открытый перелом правой голени и рваную рану левой ноги. Пострадавший был госпитализирован.

Ранее в тот же день Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Белгородской области украинского беспилотника средствами противовоздушной обороны.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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