Рабочий пострадал при атаке дрона-камикадзе ВСУ на экскаватор в Белгородской области
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- Рабочий пострадал при атаке дрона-камикадзе ВСУ на экскаватор в Белгородской области
Экскаватор атаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи дрона-камикадзе в Белгородской области. Об этом 28 января в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Инцидент произошел на окраине села Колотиловка Краснояружского района. В результате атаки пострадал один рабочий. У мужчины открытый перелом правой голени и рваная рана левой ноги.
Бригада скорой медицинской помощи оказала ему помощь, мужчину доставят в городскую больницу № 2.
Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника средствами противовоздушной обороны в Белгородской области. Попытка совершить террористическую атаку была пресечена около 20:30.
До этого, 25 января, в результате атаки квадрокоптером ВСУ хутора в Борисовском районе Белгородской области погибла мирная жительница. Как сообщил Гладков, это было сделано целенаправленно оператором БПЛА.
ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также пытаются наносить удары по другим приграничным областям России на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года после участившихся обстрелов украинскими военными донбасских городов.