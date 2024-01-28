Реклама
Прямой эфир
Мир
Экономист назвал ударом по Франции выход трех стран Африки из ЭКОВАС
Мир
Лукашенко упрекнул Украину и страны Балтии в поиске лучшей жизни «за морями»
Общество
ФНС предупредила о мошеннической рассылке от имени налоговой
Политика
Малинкович представил в ЦИК подписи для регистрации на выборах президента РФ
Наука и техника
Путин анонсировал миллиардные вложения в работу исследователей Антарктиды
Общество
Памятник актеру Василию Лановому открыли на Новодевичьем кладбище
Происшествия
В Донецке число пострадавших при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ возросло до пяти
Общество
СК возбудил дело о халатности после обрушения части дома в Ростове-на-Дону
Армия
Российские силы ПВО сбили снаряд РСЗО «Ураган» ВСУ над Белгородской областью
Спорт
Российский теннисист Даниил Медведев уступил Синнеру в финале Australian Open
Политика
ЦИК 29 января рассмотрит вопрос о регистрации Путина на выборах президента
Спорт
Глава УЕФА заявил об отсутствии проблем в проведении матча между Россией и Сербией
Происшествия
Российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Общество
Глава СК поставил на контроль дело о нападении на журналистку «Известий»
Политика
Нарышкин назвал судьбу Украины при нынешнем режиме печальной
Сюжет:

Рабочий пострадал при атаке дрона-камикадзе ВСУ на экскаватор в Белгородской области

0
Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экскаватор атаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи дрона-камикадзе в Белгородской области. Об этом 28 января в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел на окраине села Колотиловка Краснояружского района. В результате атаки пострадал один рабочий. У мужчины открытый перелом правой голени и рваная рана левой ноги.

Бригада скорой медицинской помощи оказала ему помощь, мужчину доставят в городскую больницу № 2.

Бессильная сторона: Украина перешла к терактам против мирных граждан
Кто помогает ВФУ атаковать гражданские объекты и почему эту тактику никогда не использует армия РФ

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника средствами противовоздушной обороны в Белгородской области. Попытка совершить террористическую атаку была пресечена около 20:30.

До этого, 25 января, в результате атаки квадрокоптером ВСУ хутора в Борисовском районе Белгородской области погибла мирная жительница. Как сообщил Гладков, это было сделано целенаправленно оператором БПЛА.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также пытаются наносить удары по другим приграничным областям России на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года после участившихся обстрелов украинскими военными донбасских городов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024