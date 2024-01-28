Российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
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- Российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом 28 января сообщили в Минобороны РФ.
«Около 16.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.
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