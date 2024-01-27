В Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности. Об этом 27 января сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — написал он в Telegram-канале.

Тем, кто находится на улице, Гладков посоветовал спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Накануне МО РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника над территорией Белгородской области. О возможных пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Днем ранее в результате атаки квадрокоптером Вооруженных сил Украины (ВСУ) хутора в Борисовском районе Белгородской области погибла мирная жительница. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, это было сделано целенаправленно оператором БПЛА.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также пытаются наносить удары по другим приграничным областям России на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года после участившихся обстрелов украинскими военными донбасских городов.