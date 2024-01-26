Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской областью

Украинский беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области. Об этом 26 января сообщает Минобороны РФ в своем в Telegram-канале.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны, указали в ведомстве.

О возможных пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Днем ранее в результате атаки квадрокоптером Вооруженных сил Украины (ВСУ) хутора в Борисовском районе Белгородской области погибла мирная жительница. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, это было сделано целенаправленно оператором БПЛА.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также пытаются наносить удары по другим приграничным областям России на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года после участившихся обстрелов украинскими военными донбасских городов.