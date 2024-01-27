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Российские силы ПВО сбили снаряд РСЗО «Ураган» ВСУ над Белгородской областью

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Фото: ТАСC/Минобороны РФ
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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью, сообщило 27 января Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена около 20:30.

«Дежурными средствами ПВО реактивный снаряд уничтожен над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении.

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Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о запуске сирены ракетной опасности. Тем, кто находится на улице, он посоветовал спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Накануне МО РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника над территорией Белгородской области. О возможных пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Днем ранее в результате атаки квадрокоптером Вооруженных сил Украины (ВСУ) хутора в Борисовском районе Белгородской области погибла мирная жительница. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, это было сделано целенаправленно оператором БПЛА.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также пытаются наносить удары по другим приграничным областям России на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года после участившихся обстрелов украинскими военными донбасских городов.

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