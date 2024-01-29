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Сийярто опроверг обсуждение выделения помощи ЕС на переговорах с Украиной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Вопрос выделения Украине €50 млрд от Европейского союза не обсуждался на переговорах Киева и Будапешта. Об этом 29 января сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Что касается поддержки Украины на сумму €50 млрд, то это не вопрос двусторонних отношений. Он будет обсуждаться в Брюсселе», — сказал он на пресс-конференции.

Сийярто также опроверг обсуждения соглашения по вопросам безопасности подобного тому, что Украина заключила с Великобританией. По его словам, Будапешт будет оказывать Киеву только гуманитарную помощь и не станет поставлять военную технику.

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Ранее в этот день Сийярто напомнил, что предложение Венгрии в адрес Украины принять у себя мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта остается в силе. Об этом он заявил в ходе встречи с руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой офиса президента Андреем Ермаком в Ужгороде.

25 января СМИ узнали о планах Венгрии отказаться от возражений против фонда помощи Украине. При этом агентство Bloomberg связывает отказ от возражений Венгрии с тем, что на премьер-министра страны Виктора Орбана растет давление из-за вопроса о принятии Швеции в НАТО.

Венгрия на встрече в Брюсселе по Украине, которая проходила 14–15 декабря, блокировала выделение Киеву €50 млрд. В том же месяце Орбан предложил ЕС воздержаться от помощи Украине в течение ближайших пяти лет, отметив, что тех €50 млрд, которые союз собирается передать Киеву, просто нет.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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