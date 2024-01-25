СМИ узнали о планах Венгрии отказаться от возражений против фонда помощи Украине

Венгрия откажется от возражений касательно создания Евросоюзом (ЕС) нового фонда военной помощи Украине, объем которого составит €5 млрд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в четверг, 25 января.

«Будапешт заявил, что не будет мешать достижению консенсуса на встрече послов Европейского союза в среду, где соглашение о более крупном пакете финансовой помощи в размере €50 млрд остается нерешенным», — пишет агентство и отмечает, что достижение соглашения о создании фонда проложит дорогу к «модернизации механизма осуществления стабильных поставок оружия» Украине.

При этом Bloomberg связывает отказ от возражений Венгрии с тем, что на премьер-министра страны Виктора Орбана растет давление из-за вопроса о принятии Швеции в НАТО.

Стокгольм и Хельсинки подали заявки на вступление в блок в мае 2022 года, но ратификация их членства затягивалась. Позднее, 4 апреля 2023-го, официально присоединилась к альянсу только Финляндия.

Венгрия на встрече в Брюсселе по Украине, которая проходила 14–15 декабря, блокировала выделение Киеву €50 млрд. В том же месяце премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил ЕС воздержаться от помощи Украине в течение ближайших пяти лет, отметив, что тех €50 млрд, которые союз собирается передать Киеву, просто нет.

22 января Bloomberg написало, что ЕС планирует принять пакет помощи Киеву 1 февраля на саммите в Брюсселе. Если Венгрия снова заблокирует инициативу, то страны альянса лишат ее права голоса и примут решение без нее. Как уточнялось, подготовка данного сценария ведется давно, но европейские чиновники видят в этом риск расширения напряженности между лидерами объединения.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.