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Глава МИД Венгрии напомнил Украине о предложении по мирным переговорам

Глава МИД Венгрии: предложение о мирных переговорах по Украине осталось в силе
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Serhii Hudak
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Предложение Венгрии в адрес Украины принять у себя мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта остается в силе. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) в ходе встречи с руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой офиса президента Андреем Ермаком в Ужгороде.

Сийярто напомнил собеседнику о разговоре по телефону, состоявшемся между ними в феврале 2022 года.

«Когда мы разговаривали с вами через три дня после начала <спецоперации>, я сказал, что Венгрия готова принять у себя любые переговоры, направленные на достижение мира. Это предложение остается в силе», — сказал он.

Сийярто добавил, что Венгрия выступает за скорейшее прекращение огня и урегулирование конфликта на Украине исключительно за столом переговоров.

«На поле боя становится всё больше и больше погибших, мы не должны позволить погибнуть еще большему количеству людей! Война должна закончиться, человеческие жизни можно спасти только миром», — написал он.

Ранее в понедельник помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков отметил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но разговаривать не с кем. Киев сам себе запретил вести переговоры с россиянами, напомнил он.

До этого, 25 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответе агентству Bloomberg указал, что Россия открыта к переговорам по поводу урегулирования ситуации на Украине. Он заявил о полной решимости достичь поставленных целей дипломатическим путем.

При этом 22 января министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН, в очередной раз заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, однако их предметом не должно быть сохранение у власти нынешних руководителей киевского режима.

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Президент России Владимир Путин 16 января заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и указал на то, что «если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар». При этом он подчеркнул, что к такому развитию ситуации привела неразумная политика нынешнего руководства Украины.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ.

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