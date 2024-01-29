Реклама
Прямой эфир
Политика
Мезенцев рассказал об итогах заседания госсовета Союзного государства
Мир
СМИ сообщили об угрозах бельгийских фермеров заблокировать Брюссель
Мир
Норвегия заявила об ужесточении условий приема и пребывания беженцев с Украины
Общество
«Россети» назвали причину вспышек над Челябинском
Общество
МВД сообщило о наказании для устроивших в центре Уфы дрифт водителей
Политика
Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства до 2026 года
Мир
В МИД РФ сообщили о скором прибытии нового посла России в Японию
Спорт
Валиеву дисквалифицировали на четыре года за допинг
Общество
Совет ГД рассмотрит законопроект о запрете «наливаек» во втором чтении 31 января
Экономика
Экономист спрогнозировал курс доллара в феврале
Мир
В КНДР назвали захват нефтяных танкеров достойным наказанием для США
Мир
Глава МИД Венгрии напомнил Украине о предложении по мирным переговорам
Мир
Фермеры частично заблокировали тракторами крупнейший порт ФРГ
Мир
Украинский генерал назвал процент подготовленных за границей бойцов ВСУ
Общество
ФНС попросили проверить Тлиашинову на использование схем ухода от налогов Блиновской
Сюжет:

Норвегия заявила об ужесточении условий приема и пребывания беженцев с Украины

0
Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Норвегии ужесточают условия приема и пребывания беженцев с Украины, чтобы контролировать их число и чтобы они быстрее выходили на работу. Об этом глава минюста страны Эмили Энгер Мель и министр труда и интеграции Тунье Бренна заявили в понедельник, 29 января.

По словам Мель, раньше в Норвегии существовала мера, позволяющая беженцам получить экономическую помощь, если они отказывались от проживания в пунктах приема.

«Мы упраздняем эту меру (для лиц с временной защитой. — Ред.) <...> что подразумевает, что новоприбывшие с Украины будут получать место в пункте приема беженцев, пока их, возможно, не расселят, а если они хотят жить в частном порядке в фазу приема, то должны оплачивать свое размещение», — сказала она в ходе трансляции на сайте правительства страны.

Власти также больше не будут организовывать содержание домашних животных в пункте приема беженцев, передает RT.

В Норвегии предложили уменьшить экономическую помощь супругам и сожителям без детей и ввести требование о проживании в стране не менее года, чтобы получить пособие при рождении ребенка.

Министры также указали, что после начала спецоперации ВС РФ на Украине в Норвегию прибыло более 73 тыс. украинских беженцев, передает НСН.

Неравный дальнобой: в Польше грозят полностью заблокировать КПП с Украиной
Сколько на границе скопилось машин и чего требуют грузоперевозчики

Ранее, 24 января, газета Rzeczpospolita сообщила, что защита украинских беженцев, предусмотренная польским законодательством, будет продлена после 4 марта еще на полгода, однако за ближайшее время планируется разработать новые правила оказания помощи.

Издание привело слова Анеты Жоховской, директора фонда Лены Гроховской, который управляет пятью центрами для беженцев в Польше, которая заявила, что долгосрочная финансовая помощь государства должна идти только больным, инвалидам, в основном с востока Украины.

Ранее, 16 ноября, сообщалось, что большинство украинских беженцев, въехавших в Польшу после начала конфликта на Украине, вернулись на родину или переехали в Германию. Отмечается, что число украинцев в Польше уменьшается с каждым кварталом.

До этого, 14 июня, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил об угрозе катастрофы в ЕС из-за миграционной политики. Он добавил, что Варшава не намерена платить за ошибки нескольких богатых стран блока.

В том же месяце политолог Василий Колташов отметил, что помощь беженцам в странах Европейского союза вызывает бешенство у местного населения из-за экономического спада в этих странах.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024