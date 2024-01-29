Норвегия заявила об ужесточении условий приема и пребывания беженцев с Украины

Власти Норвегии ужесточают условия приема и пребывания беженцев с Украины, чтобы контролировать их число и чтобы они быстрее выходили на работу. Об этом глава минюста страны Эмили Энгер Мель и министр труда и интеграции Тунье Бренна заявили в понедельник, 29 января.

По словам Мель, раньше в Норвегии существовала мера, позволяющая беженцам получить экономическую помощь, если они отказывались от проживания в пунктах приема.

«Мы упраздняем эту меру (для лиц с временной защитой. — Ред.) <...> что подразумевает, что новоприбывшие с Украины будут получать место в пункте приема беженцев, пока их, возможно, не расселят, а если они хотят жить в частном порядке в фазу приема, то должны оплачивать свое размещение», — сказала она в ходе трансляции на сайте правительства страны.

Власти также больше не будут организовывать содержание домашних животных в пункте приема беженцев, передает RT.

В Норвегии предложили уменьшить экономическую помощь супругам и сожителям без детей и ввести требование о проживании в стране не менее года, чтобы получить пособие при рождении ребенка.

Министры также указали, что после начала спецоперации ВС РФ на Украине в Норвегию прибыло более 73 тыс. украинских беженцев, передает НСН.

Ранее, 24 января, газета Rzeczpospolita сообщила, что защита украинских беженцев, предусмотренная польским законодательством, будет продлена после 4 марта еще на полгода, однако за ближайшее время планируется разработать новые правила оказания помощи.

Издание привело слова Анеты Жоховской, директора фонда Лены Гроховской, который управляет пятью центрами для беженцев в Польше, которая заявила, что долгосрочная финансовая помощь государства должна идти только больным, инвалидам, в основном с востока Украины.

Ранее, 16 ноября, сообщалось, что большинство украинских беженцев, въехавших в Польшу после начала конфликта на Украине, вернулись на родину или переехали в Германию. Отмечается, что число украинцев в Польше уменьшается с каждым кварталом.

До этого, 14 июня, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил об угрозе катастрофы в ЕС из-за миграционной политики. Он добавил, что Варшава не намерена платить за ошибки нескольких богатых стран блока.

В том же месяце политолог Василий Колташов отметил, что помощь беженцам в странах Европейского союза вызывает бешенство у местного населения из-за экономического спада в этих странах.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года.