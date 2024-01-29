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Минюст РФ добавил GlobalGiving Foundation в реестр нежелательных организаций

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Министерство юстиции РФ внесло в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, американскую организацию GlobalGiving Foundation Inc («Фонд глобальной помощи»). Обновленный список опубликован 29 января на сайте ведомства.

Кроме американской организации нежелательными признаны еще две из Германии — Freies Russland Berlin e.V. («Свободная Россия Берлин») и Freies Russland NRW e.V. («Свободная Россия Северный Рейн — Вестфалия»).

Распоряжения Минюста по всем трем организациям датированы 26 января.

Ранее, 1 сентября минувшего года, Генпрокуратура РФ признала нежелательной американскую организацию Free Buryatia Foundation («Фонд Свободная Бурятия»), внесенную в РФ в список иноагентов. Отмечается, что фонд принимал участие в составлении санкционных списков руководства Бурятии.

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