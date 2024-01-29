Тарасова прокомментировала дисквалификацию Валиевой

Ненависть западных стран к России перешла на российскую фигуристку Камилу Валиеву. Таким мнением 29 ноября в разговоре с «Известиями» и «Спорт-Экспрессом» поделилась заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Так она прокомментировала дисквалификацию спортсменки на четыре года за употребление триметазидина:

«Ненависть к нашей стране перешла на эту девочку. <…> Она сильная, она настоящая, хорошая девочка. Ей найдется работа у нас в стране», — сказала Тарасова.

Она назвала тех, кто принял решение о дисквалификации Валиевой, «подонками», и отметила, что никому не пожелала бы такой несправедливости.

О дисквалификации фигуристки ранее в этот день сообщил Спортивный арбитражный суд (CAS). Там также отметили, что панель арбитров приняла решение аннулировать результаты фигуристки с 25 декабря 2021 года. В решении отмечается, что конкретные последствия после аннулирования результатов Валиевой для каждых отдельных соревнований определят их организаторы.

Российская спортсменка оказалась в центре допинг-скандала из-за теста, проведенного в рамках Олимпиады в Пекине в 2022 году. Одна из лабораторий Всемирного антидопингового агентства (WADA) нашла в крови у спортсменки триметазидин. На время ее отстранили от соревнований, однако впоследствии решение было оспорено, и она смогла выступать на соревнованиях.

В ходе первых слушаний CAS допустил, что запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой случайно. Так как дедушка спортсменки принимает лекарство с указанным веществом в составе, употребление жидкости и пищи из общей посуды могло привести к положительным результатам теста.

В начале 2023 года Российское антидопинговое агентство приняло решение аннулировать результаты Валиевой на предолимпийском чемпионате России 2022 года, на котором она заняла первое место. Других санкций против нее не применялось.

Впоследствии CAS зарегистрировал апелляции Международного союза конькобежцев и WADA по данному делу. В данном вопросе спортсменку также поддержал Международный олимпийский комитет, сообщив, что спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, но не несет за это никакой вины.

10 ноября 2023 года в CAS завершились слушания по делу Валиевой. В суде заявили, что огласят арбитражное решение до января 2024-го.