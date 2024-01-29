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Протестующие фермеры во Франции начали блокировать шоссе вокруг Парижа

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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
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Французские фермеры, протестующие против политики правительства страны, начали блокировать шоссе вокруг Парижа. Об этом 29 января свидетельствует информация оператора автодорог Vinci.

Кроме того, появилось видео того, как фермеры с помощью тракторов перекрывают движение на шоссе.

Согласно данным Vinci, проезд затруднен на всех автотрассах в сторону столицы. Ближе всего к Парижу фермеры подобрались с севера города на шоссе А1 и А16. Они находятся недалеко от аэропорта Руасс-Шарль-де-Голль. Также автотрасса А4, находящаяся на востоке от города блокирована около Диснейленда в департаменте Сена и Марна.

Что касаемо северо-запада страны, фермеры блокируют проезд около коммуны Бюшле в департаменте Ивелин. Они находятся примерно в 60 км от Парижа. Движение также перекрыто на трассе А13 на западе от столицы.

Как пишет The Guardian, аграрии продолжают движение в сторону Парижа, чтобы блокировать город. Газета напоминает, что протестующие отвергли уступки, сделанные премьер-министром Франции Габриэлем Атталем в выходные, и пообещали перекрыть семь основных автомагистралей, ведущих в город.

По данным издания, ожидается, что в блокаде будет задействовано не менее тысячи тракторов. Власти рекомендовали водителям отменить или отложить все маловажные поездки.

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Французский профсоюз фермеров Jeunes Agriculteurs 27 января объявил о намерении начать полную блокаду Парижа и его пригорода, чтобы в город не смогли доставить никакие товары.

Газета Le Figaro сообщила 29 января, что блокада начнется с 14:00 по местному времени (16:00 мск). По словам представителя организации Максима Бюизара, идея заключается в том, чтобы никто не мог снабжать столицу, а там почувствовали нехватку продукции.

Массовые акции протеста фермеров начались во Франции в январе. Одной из причин стало грядущее повышение стоимости дизельного топлива. Аграрии также недовольны падением доходов в результате возросшего импорта в страну сельхозпродукции с Украины. Они добиваются упрощения бюрократических процедур, связанных с требованиями Евросоюза. В знак протеста фермеры блокируют автодороги.

Кроме того, 26 января фермеры также подожгли здание таможни в коммуне Ним.

Le Figaro сообщила 24 января, что 89% французов поддерживают протестное движение аграриев. Такой уровень приверженности объясняется очень высокой популярностью фермеров в общественном мнении: более девяти из десяти французов (93%) говорят, что у них хорошее мнение о них.

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