Протестующие фермеры во Франции начали блокировать шоссе вокруг Парижа
Французские фермеры, протестующие против политики правительства страны, начали блокировать шоссе вокруг Парижа. Об этом 29 января свидетельствует информация оператора автодорог Vinci.
Кроме того, появилось видео того, как фермеры с помощью тракторов перекрывают движение на шоссе.
Согласно данным Vinci, проезд затруднен на всех автотрассах в сторону столицы. Ближе всего к Парижу фермеры подобрались с севера города на шоссе А1 и А16. Они находятся недалеко от аэропорта Руасс-Шарль-де-Голль. Также автотрасса А4, находящаяся на востоке от города блокирована около Диснейленда в департаменте Сена и Марна.
Что касаемо северо-запада страны, фермеры блокируют проезд около коммуны Бюшле в департаменте Ивелин. Они находятся примерно в 60 км от Парижа. Движение также перекрыто на трассе А13 на западе от столицы.
Как пишет The Guardian, аграрии продолжают движение в сторону Парижа, чтобы блокировать город. Газета напоминает, что протестующие отвергли уступки, сделанные премьер-министром Франции Габриэлем Атталем в выходные, и пообещали перекрыть семь основных автомагистралей, ведущих в город.
По данным издания, ожидается, что в блокаде будет задействовано не менее тысячи тракторов. Власти рекомендовали водителям отменить или отложить все маловажные поездки.
Французский профсоюз фермеров Jeunes Agriculteurs 27 января объявил о намерении начать полную блокаду Парижа и его пригорода, чтобы в город не смогли доставить никакие товары.
Газета Le Figaro сообщила 29 января, что блокада начнется с 14:00 по местному времени (16:00 мск). По словам представителя организации Максима Бюизара, идея заключается в том, чтобы никто не мог снабжать столицу, а там почувствовали нехватку продукции.
Массовые акции протеста фермеров начались во Франции в январе. Одной из причин стало грядущее повышение стоимости дизельного топлива. Аграрии также недовольны падением доходов в результате возросшего импорта в страну сельхозпродукции с Украины. Они добиваются упрощения бюрократических процедур, связанных с требованиями Евросоюза. В знак протеста фермеры блокируют автодороги.
Кроме того, 26 января фермеры также подожгли здание таможни в коммуне Ним.
Le Figaro сообщила 24 января, что 89% французов поддерживают протестное движение аграриев. Такой уровень приверженности объясняется очень высокой популярностью фермеров в общественном мнении: более девяти из десяти французов (93%) говорят, что у них хорошее мнение о них.