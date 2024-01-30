Прозрачная надежда: власти готовят меру сдерживания роста цен на топливо

Максимально допустимую стоимость бензина и дизеля, реализуемых по госзаказу, привяжут к биржевым показателям. Власти готовят новые меры для сдерживания цен на топливо , выяснили «Известия». Соответствующий приказ уже прорабатывает ФАС. Предполагается, что он решит проблему ценовых перекосов в регионах, снизит расходы региональных транспортных компаний и коммунальщиков, а также сдержит рост тарифов, в том числе ЖКХ , отмечают эксперты. Это фактически прецедент, когда государство начинает регулировать цены на топливо , подчеркивают специалисты.

Допустимая стоимость

Власти готовят меру сдерживания роста цен на топливо — для этого начальную максимальную стоимость продаваемого по госзаказу бензина и дизеля будут высчитывать по показателям биржи, а не по усмотрению поставщиков . Проект такого приказа подготовлен ФАС, узнали «Известия», ознакомившись с документом. Мера может быть принята уже в ближайшие месяцы, рассказал источник, близкий к антимонопольной службе.

— Цена контракта не должна превышать среднее арифметическое значение биржевых и внебиржевых цен на соответствующий товар за последние три месяца, предшествующие месяцу, в котором заключается договор или согласовывается дополнительное соглашение (спецификация), определяющее конечную стоимость товара, — говорится в документе.

Мера, прорабатываемая ФАС, — фактически прецедент, когда государство начинает регулировать цены на топливо , считает член экспертного совета комитета по энергетике Госдумы Дмитрий Тортев.

В антимонопольной службе подтвердили, что разработали проект документа, в настоящее время он проходит оценку.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Разработка порядка предусмотрена дорожной картой развития биржевой торговли. Проект документа определяет расчет стоимости для трех составляющих: начальная максимальная цена контракта, цена контракта с единственным поставщиком и начальная единица товара , — пояснили в ФАС.

Там добавили, что сформированная на бирже стоимость топлива является рыночной — это позволит госзаказчикам при определении начальной максимальной цены контракта избежать завышенных цен , которые могут быть образованы по итогам рассмотрения запроса предложений у участников нефтяного рынка. Кроме того, утверждение единых правил повысит конкуренцию и прозрачность ценообразования , заключили в ФАС.

«Известия» направили запрос в Минэнерго.

Вице-премьер Александр Новак 19 января провел совещание с представителями нефтяных компаний, в ходе которого обсуждался вопрос состояния топливного рынка и стабилизации цен. Как писали «Известия», накануне на рынке наблюдался рост цен на топливо, одним из факторов стало снижение выпуска бензина на Нижегородском НПЗ «Лукойла» из-за вывода из строя оборудования.

Сегодня законом предусмотрено определение начальной максимальной цены госконтракта методом сопоставимых рыночных цен , пояснил эксперт РАНХиГС Андрей Тенишев.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

— Весь вопрос — где брать информацию о стоимости. Чем хороша биржевая цена? Тем, что цена открытая и всегда можно посмотреть, какие данные были при торговле на бирже в тот или иной момент времени, когда проводилась закупка . Мы получим при правильном использовании этого метода единообразные, точнее, рыночные цены на территории всей России , — рассказал эксперт.

По словам источника «Известий» в топливной отрасли, сейчас расчет цены топлива для госзаказа определяется с учетом данных от нескольких участников рынка — высчитывается средний показатель стоимости поставки, который игроки могут искусственно завышать по сговору.

— Не секрет, что манипуляции с формированием цен госконтрактов встречаются, и в практике ФАС были дела о различного рода сговорах на торгах, когда бензин, авиационные керосины и другие нефтепродукты закупались по ценам на 30–40% выше рынка , — отметил Андрей Тенишев.

Привязка биржевых показателей к госзаказу позволит исключить ряд злоупотреблений с учетом того, что многие заказчики заключают долгосрочные контракты на год , считает Дмитрий Тортев.

— У прокуратуры и ФАС появится основание для того, чтобы вмешиваться в случае завышения закупочной стоимости . Приказ ФАС позволит снизить расходы учреждений, задействованных в жизни населения: это муниципальные перевозчики, предприятия ЖКХ. Появится основание для оптимизации тарифов на эти услуги, — подчеркнул эксперт.

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Также ориентирование госзаказа на биржу с его долгосрочными контрактами обеспечит стабильную долю спроса на бирже , добавил он. Если же определенный вид топлива на такой площадке не продается (например, пеллеты. — «Известия»), то госзаказ будет учитывать данные Росстата , уточняется в документе.

Экономическая оценка

В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по улучшению качества перевозок пассажиров в наземном общественном транспорте, а также составить экономическое обоснование по формированию стоимости проезда и применению мер поддержки .

— Стоимость топлива отражается практически на всех отраслях экономики, но в разной степени . Если говорить именно о государственных и муниципальных предприятиях, то в первую очередь это повлияет на промышленное производство, обрабатывающую промышленность и транспортные компании , — отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Постановление ФАС скорее может обеспечить бесперебойность поставок топлива, чем сдерживание цен , считает замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Как мы видели в 2018, 2021 и 2023 годах, на нашем рынке иногда происходят ценовые кризисы. В ходе таких кризисов биржевые котировки автобензинов могут подниматься до 55–68 рублей за литр. Это без учета доставки и прочих сопутствующих обстоятельств. А котировки определяют на нашем рынке оптовые цены. Если по той или иной причине через несколько лет случится еще какой-то кризис, то привязка к бирже просто позволит закупать для муниципальных нужд топливо по актуальным рыночным ценам . Не более того, — сказал эксперт.

Расчет начальной цены тендера должен производиться по биржевой стоимости, но этого решения недостаточно , считает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

— Госзакупки должны быть переведены на биржу, а формирование стоимости нефтепродуктов в рамках этих тендеров — осуществляться по формуле . К примеру, среднее значение территориального индекса биржи со скидкой или премией в зависимости от условий поставщика или покупателя. Это приведет к более точному планированию бюджета , однозначному снижению внеплановых бюджетных трансфертов в адрес потребителей и будет стимулировать развитие срочного рынка, — считает эксперт.

Впрочем, эту меру прорабатывают для ограничения стоимости топлива только для муниципальных и государственных нужд, то есть коммерческие транспортные компании будут закупать его по прежним ценам , отметил Владимир Чернов.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— А значит, торговцам станет невыгодно его продавать муниципальным и государственным организациям, так как для них самое главное — это извлечение прибыли. На этом фоне муниципальные и государственные организации могут столкнуться с дефицитом топлива , — считает аналитик.