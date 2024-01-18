Безвывозная ситуация: перевозчики просят вернуть запрет на экспорт топлива

Грузоперевозчики просят вернуть запрет на экспорт топлива из России . С такой инициативой к президенту Владимиру Путину обратилась ассоциация «Грузавтотранс». Бизнес жалуется на новый рост стоимости продукта после отмены запретительной меры . На ситуацию влияют и сбои в работе нефтеперерабатывающих заводов — один из крупнейших недавно произошел на Нижегородском НПЗ «Лукойла» . При этом представители топливного рынка выступают против возвращения запрета — по их мнению, ограничения негативно скажутся на нефтепереработке и могут снизить объемы инвестиции в отрасль. Не видят целесообразности в возвращении этой меры и в Минэнерго.

Топливный призыв

Грузоперевозчики обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть запрет на вывоз топлива из страны. С такой инициативой в числе прочих предлагаемых мер регулирования рынка выступил президент ассоциации автомобильного грузового транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин. С документом от 10 января ознакомились «Известия».

Представители транспортной отрасли пожаловались, что после отмены запретительной меры цена топлива в опте и рознице вернулась к росту .

— Один из примеров: 9 января 2024 года цена на дизель на одной из сетевых заправок Санкт-Петербурга составила 65 рублей за литр, а месяц назад была еще 64 рубля. И такая ситуация на всех крупных сетевых АЗС. Это несмотря на то, что оптовые цены на бирже сейчас довольно низкие, и, казалось бы, розничная цена должна быть ниже, но мы наблюдаем другую тенденцию , — говорится в письме.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В документе указано, что принятые осенью 2023 года меры по урегулированию ситуации на топливном рынке , в том числе запрет на экспорт нефтепродуктов до полного насыщения российских потребителей, были временными и не принесли результатов в долгосрочной перспективе .

— После снятия кабмином в октябре ограничений на экспорт дизеля цены снова стали расти. […] Отечественным нефтегазовым компаниям выгоднее продавать топливо за границу, нежели внутри России , — говорится в письме.

Правительство 21 сентября сообщило о решении ввести временные ограничения на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка, писали «Известия». Такая мера последовала после сообщений об ухудшении ситуации в регионах — дефиците топлива и росте цен на него . Оптовая стоимость бензина в России неоднократно била рекорды, а рост розничной превысил темпы инфляции.

После принятия меры стоимость топлива начала снижаться: если 21 сентября бензин АИ-92 стоил 62,5 тыс. рублей за 1 т, АИ-95 — 67 тыс. рублей, а дизель — 72,2 тыс., то уже 16 ноября цены на АИ-92 снизились до 49,1 тыс. рублей за 1 т, на АИ-95 — до 52,5 тыс., на дизель — до 58 тыс., указывают данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТС).

Позднее на фоне улучшения ситуация на российском топливном рынке правительство отменило временный запрет на экспорт бензина, а 22 ноября — на экспорт летнего дизеля .

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

В конце 2023-го — начале 2024 года вновь видна динамика роста цен — с середины декабря прошлого года некоторые виды топлива на бирже подорожали почти на 10%. Если 15 декабря бензин АИ-92 стоил 40,1 тыс. рублей за 1 т, АИ-95 — 44,6 тыс. рублей, а дизель — 53,5 тыс., то уже 17 января эти цены достигли 43,8 тыс. рублей за 1 т, 47,1 тыс. рублей и 54,1 тыс. соответственно. Средние розничные цены на бензин за период с 26 декабря прошлого года по 9 января нынешнего выросли на 26 копеек — до 54,9 рубля за литр , сообщал Росстат.

«Известия» направили запросы в администрацию президента, представителю вице-премьера Александра Новака, в правительство и нефтяные компании.

Временный запрет на экспорт, введенный в сентябре прошлого года, позволил насытить внутренний рынок топливом и стабилизировать цены. Но, несмотря на положительный эффект от его внедрения ранее, в настоящий момент потребности в таком решении нет, сказали «Известиям» в Минэнерго.

Там добавили, что ведомство придерживается рыночных принципов ценообразования и баланса спроса и предложения на внутреннем рынке, в ежесуточном режиме проводит мониторинг ситуации с топливообеспечением и готово принимать оперативные меры при необходимости. В Минэнерго считают, что предпосылок для роста цен в рознице выше инфляции нет, при этом оптовая стоимость более волатильна.

— Инициатива ассоциации «Грузавтотранс» абсолютно понятна — рост стоимости топлива по перевозчикам бьет болезненно , — отметил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко

При этом эксперт подчеркнул, что на ситуацию на рынке значительно влияет не столько отмена запрета на вывоз продукта, сколько сбои в работе российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

— Например, недавно остановил работу крупный НПЗ «Лукойла», поэтому некоторый объем топлива на рынок не поступает , — добавил он.

Риски производства

15 января Минэнерго сообщило, что в России снизилось производство автомобильных бензинов из-за внепланового ремонта на предприятии «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово Нижегородской области . Компания временно остановила одну из установок «в связи с инцидентом». Детали не уточнялись , но в СМИ высказывались предположения, что из строя вышло иностранное оборудование, поставки комплектующих к которому сейчас невозможны из-за санкций.

Также в прессе появилась информация, что вице-премьер Александр Новак 19 января проведет совещание с нефтяниками по ситуации на рынке нефтепродуктов , в ходе которого в том числе может быть рассмотрена возможность возврата запрета на экспорт.

Остановки НПЗ уже не раз становились причиной ухудшения ситуации на топливном рынке страны. Так, в сентябре 2023 года глава Минэнерго Николай Шульгинов признал, что ситуация в отрасли осложнилась внеплановой остановкой нескольких нефтеперерабатывающих предприятий . Одним из таких случаев стала остановка Астраханского ГПЗ, после чего произошло перераспределение покупок топлива по сетям различных игроков , рассказывал первый замглавы ведомства Павел Сорокин. Поскольку сеть одного из участников рынка в моменте недополучила моторного топлива, потребители пошли на другие заправочные станции . Это привело к резкому «вымыванию» товара на работающих заправках, что вынудило АЗС работать «с колес» при подвозе продукта и создало нездоровый ажиотаж, пояснял чиновник.

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

В целом повышенный риск сбоев в работе НПЗ может быть связан с ограничением поставок иностранных комплектующих в Россию . Как рассказывали «Известиям» эксперты, до 80% сложного оборудования для нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий РФ ранее поставлялось из-за границы. После ужесточения с марта 2022 года антироссийских санкций и ограничения РФ доступа к западным технологиям первое время у компаний еще был запас иностранных комплектующих, но за год-полтора после введения санкций он мог закончиться .

— Запрет на экспорт топлива из России ускорил бы процесс стабилизации внутреннего рынка и цен за счет его насыщения . Однако в текущей ситуации вводить полный запрет на экспорт нефтепродуктов нет необходимости . Рост цен был вызван аварией на Нижегородском НПЗ «Лукойла», а после нее Минэнерго совместно с нефтяными компаниями уже разработали меры для продолжения бесперебойного обеспечения топливом , — отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Среди них — снижение объемов экспортных поставок и переориентация имеющихся ресурсов других участников рынка . При этом и сам «Лукойл» уже прекратил экспорт, направляя все высвободившиеся объемы внутри страны , добавил эксперт.

— Нельзя существовать в условиях постоянного запрета и возвращаться к нему, если мы видим рост цен на бирже . Запрет — крайняя мера, этакий стоп-кран, а не инструмент, который можно использовать в любое удобное время . Всегда нужно думать о том, что есть не только ваш бизнес, но и бизнес тех игроков, которые подпадут под запрет. Мера может не только снизить их рентабельность в моменте, но в перспективе убить инвестиции в нефтепереработку, — заявил президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Идею, предложенную перевозчиками, необходимо доработать с учетом интересов всех участников рынка , согласен замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

— Так, если будет вновь вводиться запрет на экспорт моторного топлива, перевозчиков должны обязать кратно увеличить объем потребления бензина и дизеля, чтобы обеспечить сбыт для «запертого» по их вине на внутреннем рынке . Если они не обеспечат рост — наказывать штрафами, которые будут перечисляться нефтеперерабатывающим заводам , — предложил эксперт.