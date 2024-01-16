Топливу — фильтр: бизнес призвал кабмин ограничить интернет-торговлю бензином

Бизнес призвал власти ужесточить требования интернет-торговли топливом. Речь идет о запрете его продажи частными лицами или непрофильными фирмами на неспециализированных онлайн-площадках, например Avito. Участники рынка заметили, что там продавцы без лицензий размещают объявления о реализации бензина по ценам ниже оптовой — это говорит о том, что, вероятно, качество продукции невысокое. Письмо с просьбой пресечь такую ситуацию главе кабмина Михаилу Мишустину направила ассоциация «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов). Число таких объявлений увеличилось, что несет риски для безопасности потребителей, а также негативно влияет на легальный бизнес, говорят эксперты. Решением вопроса может стать полный перенос торговли топливом на специализированные ресурсы, считают участники рынка.

Торг неуместен

Участники топливного рынка просят власти запретить физическим лицам или непрофильным фирмам интернет-торговлю топливом на маркетплейсах. Речь идет об интернет-сервисах с объявлениями от частных лиц, таких как Avito. Письмо с такой инициативой направила председателю правительства Михаилу Мишустину ассоциация «Надежный партнер». «Известия» ознакомились с документом от 11 января. Источник в аппарате правительства подтвердил получение письма.

— За последние полгода значительно выросло число предложений интернет-продажи топлива недобросовестными поставщиками, — рассказал «Известиям» вице-президент ассоциации Дмитрий Гусев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В письме указано, что неспециализированные фирмы и частные лица размещают объявления о продаже бензина по ценам ниже оптовой, что «дает основания предполагать либо о реализации топлива, добытого незаконным путем», либо о реализации товара, не соответствующего требованиям качества и без уплаты налогов.

«Известия» ознакомились с такими публикациями на Avito и направили запрос в компанию с просьбой прокомментировать ситуацию. Также редакция направила вопросы в нефтяные компании.

Во многих объявлениях предлагаемое для продажи топливо, хранится в пластиковых канистрах без соблюдения техники безопасности, в неспециализированных помещениях — зачастую, находящихся в гаражах или складских помещениях, не приспособленных для хранения топлива. Это несет угрозу жизни и здоровью граждан, говорится в письме.

— Использование фальсифицированного топлива, не соответствующего требованиям законодательства, также может нанести вред технике приобретателя, реализации экологических рисков, — указано в документе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Еще летом 2023 года таких объявлений на маркетплейсах практически не было, но в январе 2024-го появились десятки публикаций, отметил Дмитрий Гусев.

Нелегальные продавцы топлива существовали задолго до появления маркетплейсов, еще в советское время, но с появлением онлайн-торговли, они, как и продавцы других контрафактных товаров, ушли в интернет, пояснил «Известиям» член экспертного совета комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Тортев. При этом, по словам эксперта, усилить контроль сбыта топлива не позволяет действующий мораторий на проверки маркетплейсов.

Постановление о таком запрете было утверждено правительством в марте 2022 года. Согласно документу, плановые проверки органов государственного и муниципального контроля в отношении IТ-компаний из госреестра не будут проводиться до 31 декабря 2024 года.

— Интернет-торговля бензином несет в себе риски покупок топлива низкого качества, с большим количеством посторонних примесей, которые оказывают негативное влияние на работу и ускоряют износ основных компонентов автомобиля, — отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Причина роста числа предложений от таких продавцов связана с финансовой составляющей — спрос на покупки бензина через маркетплейсы растет на фоне увеличения розничных и оптовых цен на топливо на бирже, добавил эксперт.

С января прошлого года в России наметился рост оптовых цен на бензин. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), 29 декабря 2023 года бензин АИ-92 стоил около 40,8 тыс. рублей за тонну, а АИ-95 — 44,3 тыс. 15 января АИ-92 уже торговался по 42,8 тыс., АИ-95 — по 45,5 тыс. Средние розничные цены на бензин за период с 26 декабря прошлого года по 9 января нынешнего выросли на 26 копеек — до 54,9 рубля за литр, сообщал Росстат.

Риски и решения

Помимо прямой продажи топлива, в интернете есть ряд объявлений с предложением заправиться на сетевых

по бонусным картам за 50% от стоимости, рассказала «Известиям» член Российского топливного союза, управляющий партнер сети АЗС GP Vympel Екатерина Савкина.

— В таких объявлениях велик риск нарваться на мошенников, которые исчезнут после получения предоплаты за топливо. Во всех регионах подобные объявления не единичны, — добавила она.

Решением может стать полный перенос торговли топливом на специализированные площадки либо биржи, полагает Дмитрий Гусев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По словам генерального директора АО «Опен Ойл Маркет» (один из первых в РФ маркетплейсов нефтепродуктов, резидент «Сколково») Сергея Терешкина, специализированные площадки могут обеспечить безопасность для потребителя за счет тщательной проверки данных каждого поставщика и банковских механизмов.

— На площадке «Опен Ойл Маркет» (объединяет более 2 тыс. компаний) все поставщики добросовестные и проверяются при регистрации, в том числе осуществляется независимая проверка банками-партнерами. После регистрации мы аккредитуем компанию. Далее используем такой банковский инструмент, как сервис «Безопасная сделка», когда движение денежных средств идет через номинальный счет, — отметил он.

Это защищает обе стороны сделки — покупатель переводит предоплату на этот счет и после получения товара, что подтверждается документами, продавец получает оплату за фактически поставленный объем нефтепродуктов, пояснил Сергей Терешкин.

В целом, развитие торговли нефтепродуктами в России через маркетплейсы — перспективное направление, которое сделает топливо доступнее и поможет в решении проблем локальных дефицитов, с которыми иногда сталкиваются регионы, добавил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

При этом самым эффективным средством для борьбы с недобросовестными интернет-продавцами станет стабильность на топливном рынке, так как спрос на дешевый и некачественный бензин растет обычно на фоне удорожания топлива на АЗС, заключил Дмитрий Тортев.

В Минэнерго считают, что из соображений безопасности и контроля качества топливо для населения должны продавать исключительно на специализированных автозаправочных станциях. Предложение бизнеса в министерство еще не поступало. Но в ведомстве готовы его рассмотреть с профессиональными участниками рынка и заинтересованными органами власти.