От запчастного к целому: требования к ремонту НПЗ станут мягче

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) могут перейти на неоригинальные детали из-за нехватки «родных» запчастей. Их дефицит чреват авариями и затягиванием ремонтов, отмечают эксперты. Власти намерены смягчить требования к ремонту НПЗ — такую меру прорабатывает Минэнерго совместно с Минпромторгом, выяснили «Известия». Сейчас это запрещено нормами промышленной безопасности. Представители крупного нефтяного бизнеса еще в прошлом году предлагали правительству пересмотреть правила, но реализацию меры отложили для изучения ее последствий. «Известиям» оценили плюсы и минусы предлагаемых изменений.

Вопрос — в деталях

В России могут смягчить требования к ремонту для нефтеперерабатывающих предприятий — Минэнерго совместно с Минпромторгом и нефтяными компаниями прорабатывает вопрос использования неоригинальных запчастей в рамках механизма обратного инжиниринга, рассказали «Известиям» в Министерстве энергетики.

— Подготовлен проект дополнения перечня приложений к постановлению правительства «Об особенностях разрешительной деятельности в РФ в 2022 и 2023 годах» новым приложением, вводящим временную меру, позволяющую решить вопрос использования неоригинальных запасных частей для обеспечения безопасной и бесперебойной эксплуатации импортного оборудования на предприятиях нефтегазового комплекса, — заявили в Минэнерго.

Сборка теплообменника для нефтегазовой промышленности на предприятии в городе Тамбове Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Обратный инжиниринг — это процесс создания копии детали по уже существующему образцу. Он не находится под запретом: законодательство России и правовые нормы Евразийского экономического союза допускают замену запчастей и комплектующих без согласования с изготовителем оригинала. Однако положения техрегламента Таможенного союза (ТР ТС010/2011), а также правила промбезопасности, утвержденные Ростехнадзором, устанавливают необходимость соблюдения предприятиями руководства по эксплуатации оборудования. А эти нормы требуют использовать только оригинальные запчасти.

В итоге, используя копии деталей, заводы рискуют попасть под штрафы, поэтому потенциал применения обратного инжиниринга в России пока ограничен, сказал «Известиям» источник в отрасли. Представители крупного нефтяного бизнеса еще в прошлом году предлагали правительству пересмотреть правила, но реализацию меры отложили, чтобы лучше оценить ее последствия для производственной безопасности и избежать рисков роста аварийности, добавил он.

Отгрузка колонного оборудования для нефтеперерабатывающей промышленности на причале компании для крупногабаритного оборудования в Волгограде Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

— Минпромторг совместно с Минэнерго и нефтегазовыми компаниями прорабатывает возможность гармонизации законодательства, а именно обеспечение нормативного правового закрепления условий, при которых использование неоригинальных запасных частей при условии прохождения ими входного контроля эксплуатирующей организации и наличии ограничений, установленных руководствами (инструкциями) производителей, не будет квалифицировано надзорными органами как нарушение перечисленных выше требований к ремонту эксплуатируемого на опасном производственном объекте импортного оборудования, — подтвердили в Минпромторге.

«Известия» направили запросы в Ростехнадзор и нефтяные компании.

В условиях санкций

До введения масштабных антироссийских санкций значительная часть оборудования в нефтепереработке в России состояла из иностранной продукции, теперь же поставки иностранных запчастей осложнены либо невозможны, напомнил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев. Так, с началом СВО страны Запада усилили санкционное давление на Россию — с марта 2022 года США и ЕС ввели рестрикции против российских компаний, ограничили РФ доступ к западным технологиям.

— В условиях поставок иностранного оборудования в Россию содержались жесткие ограничения о заказе запчастей только у изготовителя либо у конкретных поставщиков. Что важно, конструкторской документации к закупаемому иностранному оборудованию у РФ не было, и теперь, чтобы произвести отечественные комплектующие и запчасти, необходимо ее заново разрабатывать. Отсюда и вытекает так называемый механизм обратного инжиниринга, — отметил ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса ТПП Дмитрий Полохин.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

До 80% сложного оборудования для нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий поставлялось из-за границы. Первое время у компаний еще был запас иностранных комплектующих, но за год-полтора после введения санкций он закончился, добавил эксперт.

— Вопрос об обратном инжиниринге поднимался неоднократно. Речь идет о том, чтобы изучить отдельные детали и целые агрегаты, а затем организовать производство копий на наших мощностях, то есть организовать производство у нас. А пока работает параллельный импорт, доставка в рамках которого, правда, может затягиваться, — отметил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По словам Дмитрия Гусева, на фоне новых ограничений российские ВИНКи (крупные нефтяные компании) усилили работу по импортозамещению: кто-то рассматривает варианты замены оборудования поставками аналогов из дружественных стран, кто-то закупает запрещенку через сложные логистические схемы. В некоторых случаях как раз проводятся и собственные работы с использованием обратного инжиниринга, добавил он.

Фото: РИА Новости/Евгений Самарин

— В 2023 году было несколько внеплановых остановок работы ряда НПЗ, поэтому есть высокая вероятность того, что у них действительно наблюдался дефицит запчастей и комплектующих, хотя сами они открыто об этом не заявляли, — согласен аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Впрочем, по словам Дмитрия Гусева, бесконтрольный отказ от импортных запчастей может повысить аварийность промышленных объектов, поэтому разрешать использовать свои детали следует тем компаниям, которые смогут подтвердить компетентность в собственном производстве и безопасность их применения, заключил он.

В сентябре глава Минэнерго Николай Шульгинов признал, что ситуация на оптовом топливном рынке в России осложнилась из-за курса валют и внеплановой остановки нескольких нефтеперерабатывающих предприятий.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Так, первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин рассказывал, что после внеплановой остановки Астраханского ГПЗ произошло перераспределение покупок топлива по сетям различных игроков. Поскольку сеть одного из участников рынка в моменте недополучила моторного топлива, потребители пошли на другие заправочные станции. Это привело к резкому «вымыванию» товара на работающих заправках, что вынудило АЗС работать «с колес» при подвозе топлива и создало нездоровый ажиотаж, пояснял чиновник. Особенно ощутимо росли цены на топливо в сельскохозяйственных регионах, где аграрии фиксировали недостаток дизеля, писали «Известия». В качестве одной из мер по стабилизации рынка правительство ввело с 21 сентября полный запрет на вывоз нефтепродуктов из страны. Но уже 6 октября его частично отменило — послабления коснулись дизеля, доставленного до морских портов трубопроводным транспортом.

Дмитрий Гусев согласен, что решение проблемы нехватки запчастей для НПЗ представляется особенно актуальным — их дефицит чреват авариями и затягивающимися ремонтами, осложняет сам процесс модернизации, что в том числе может усугубить возникший летом топливный кризис на внутреннем рынке. Поэтому мера может помочь избежать повторения этой ситуации.