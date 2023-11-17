На своей стороне: две трети компаний перейдут на отечественное ПО к 2025 году

Две трети компаний в России собираются перейти на российское программное обеспечение к 2025 году — доля такого ПО у них должна составить от 80%. Одним из главных фактов, стимулирующих такой переход, стал уход западных вендоров из страны. Подробности перехода бизнеса на российское ПО выясняли «Известия».

Российские аналоги программного обеспечения

О том, что две трети компаний в стране собираются перейти на российское ПО к 2025 году, говорится в исследовании, проведенном Институтом изучения международных рынков (ИИМР) при поддержке фонда «Росконгресс», поступившем в редакцию «Известий». В исследовании ИИМР приняли участие 120 крупных и средних организаций-заказчиков ПО в сфере ИБ из всех ключевых отраслей экономики.

68% из них заявили, что планируют переход к началу 2025 года, а доля российского ПО в их компаниях составит 80% или выше. Для сравнения, всего год назад каждый пятый заказчик вообще не использовал отечественное ПО в сфере информационной безопасности, и в 80% оставшихся случаев доля такого ПО не превышала 50%. Но теперь ситуация меняется: сейчас тех, кто вообще не использует российское ПО, лишь около 2%.

Однако в 60% случаев на российские продукты всё равно приходится меньше половины ПО, которое использует та или иная компания. Впрочем, каждый третий заказчик считает, что через два года он будет пользоваться только продуктами российских вендоров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

«Динамика роста доли отечественного ПО становится еще более заметной среди компаний, находящихся в процессе перехода, — отмечается в документе. — Так, если в 2022 респонденты, у которых доля отечественного ПО больше половины, составляли те же 16% выборки — сегодня их доля достигла 37%».

При этом размер компании влияет на скорость перехода на отечественное ПО только в том случае, если она относится к крупному бизнесу. Согласно исследованию, 90% организаций, число сотрудников которых превышает 10 тыс. человек, либо уже перешли, либо перейдут на отечественное ПО в сфере ИБ в следующие 12 месяцев.

Почему российский софт актуален, что выбрать

Одним из главных факторов перехода компаний на российское ПО стал уход большинства западных вендоров. Из 16 основных зарубежных вендоров ИБ, присутствовавших на российском рынке в 2021 году, 14 объявили о прекращении продаж, а 13 из них — заодно и о прекращении технической поддержки. Это событие затронуло более трех четвертей заказчиков.

«При этом среди тех, кого уход западных вендоров не коснулся, не было ни одного заявившего о том, что уровень защищенности их компании снизился: 55% из них считают, что он не изменился, а 45% уверены, что повысился », — говорится в результатах опроса.

Другим стимулом для перехода на отечественные решения стали меры, принятые правительством для укрепления кибербезопасности. В частности, указы президента РФ №166 и №250 предписывают бизнесу и госструктурам прекратить использование иностранного ПО из недружественных государств не только на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), но в других сферах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Как отмечается в исследовании, сами российские вендоры продуктов ИБ положительно смотрят на эффективность принимаемых мер для повышения кибербезопасности. Почти половина (43%) оценивает их эффективность на «отлично» (8 и более баллов по 10-бальной шкале), а большая часть — «хорошо».

Директор по развитию продуктового бизнеса Positive Technologies Эльман Бейбутов в беседе с «Известиями» отмечает, что к массовым изменениям в сфере ПО в России привели и другие факторы: например, необходимость обеспечить устойчивость к санкциям, лояльность производителей решений к своим пользователям и господдержка в области импортозамещения.

— Сегодня российское ПО стало едва ли не единственно возможным для использования вариантом, так как оно не подвержено ограничениям и блокировкам со стороны зарубежных государств. Кроме того, в условиях распространения российских технологий в IT и ИБ разработчики быстрее адаптируются и предлагают решения, соответствующие локальным трендам и требованиям пользователей, — говорит Бейбутов.

Плюсы и минусы перехода на российское ПО

В последние годы власти активно поддерживают развитие отечественного ПО, предлагая льготные условия для инвестиций, налоговые льготы и другие стимулы для разработчиков и компаний, отмечает Эльман Бейбутов. При этом, по словам эксперта, у отечественного ПО есть ряд преимуществ над зарубежным, которые сводятся к лучшей адаптации реалиям страны.

К примеру, оно работает на российских ОС, СУБД и средах виртуализации, поддерживает базы знаний локальных регуляторов (БДУ ФСТЭК России) и соответствует локальным нормативным требованиям.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кроме того, добавляет эксперт, важную роль играет близость российского разработчика к пользователям: к примеру, он знает привычные сценарии использования продуктов и может добавить дополнительный функционал по запросам клиентов.

— Но главное — именно российское ПО в сфере кибербезопасности может гарантировать результат в условиях массированных кибератак. И эти возможности доказаны на практике в течение последних полутора лет , — заключает собеседник «Известий».

По словам директора Института изучения мировых рынков Алексея Бобровского, при идеальном сценарии ситуация на рынке будет меняться постепенно: пробелы в системе безопасности компаний станут ликвидироваться по мере перехода на полноценный пакет отечественного ПО при адекватной поддержке со стороны российских вендоров.

— Риск здесь заключается в том, что некоторые компании будут медлить с импортозамещением. Во-первых, потому что это требует подготовки новых кадров, ведь многие айтишники годами работали с американским и европейским софтом. Во-вторых, переход на российское ПО нужно закладывать в бюджет , — отмечает эксперт.

Как предполагает директор ИИМР, к началу 2025 года доля отечественного ПО в сфере ИБ на рынке постепенно приблизится к критически важному уровню. У более чем половины компаний доля российских решений в системе безопасности будет более 80%. Но те игроки, которые в 2024 будут медлить с переходом, будут вынуждены делать это резко и с потенциальными рисками для себя.

Между тем массовый переход на российское ПО сложен с двух сторон, говорит в беседе с «Известиями» директор по информационным технологиям Национального расчетного депозитария Павел Андрианов. Со стороны клиента крайне трудно в сжатые сроки менять одновременно несколько ключевых систем, а со стороны вендора так же тяжело поддержать внедрение и развитие продукта у нескольких крупных клиентов одновременно.

— Но в целом я считаю, вопросы решаются, проблемы не являются не преодолимыми. И с учетом накопленного опыта, дальше процесс будет идти быстрее, — заключает эксперт.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

О том, что при переходе компаний на российское ПО есть свои сложности, говорят и данные исследования ИИМР. Главной из них большинство (56%) заказчиков назвали высокие трудовые и организационные издержки. Вторым по популярности (22% ответов) стало мнение о том, что новые продукты невозможно интегрировать в сложившуюся систему кибербезопасности.

На третьем месте (16% опрошенных) оказалась высокая стоимость перехода, а на четвертом (5%) — отсутствие российских аналогов. Такие низкие цифры говорят о том, что отечественные разработчики предлагают замену практически всем продуктам в сфере ИБ.

— Массовый переход на российское ПО может столкнуться с рядом трудностей: во-первых, с необходимостью переобучать персонал, а во-вторых, с внедрением новых неопробованных технологий и изменений в инфраструктуре компаний, — говорит Эльман Бейбутов.

Кроме того, по его словам, риск представляет огромное количество программ, имеющих малое число клиентов и отличающихся нестабильной разработкой. Учитывая, что переход с иностранного ПО требует серьезных инвестиций, то необходимость тщательного выбора из сотен программ одного класса осложняет и затягивает итоговый выбор.

— При этом есть значительный риск того, что выбранный производитель решения свернет свой бизнес, в виду повышающейся конкуренции на локальном рынке, — отмечает Бейбутов.

Переход на отечественное ПО: сроки, условия

По мнению директора по информационным технологиям Национального расчетного депозитария Павла Андрианова, с 2025 и далее начнется консолидация рынка в части поставщиков и производителей программных решений и оборудования. Эксперт отмечает, что сейчас на рынке появляется много новых компаний, создающих решения или оборудование, поэтому логичным следствием с учетом продаж и инвестиций станет объединение или покупка участников рынка конкурентами, то есть появление более сильных и зрелых игроков.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Российское ПО в своей основной массе сейчас проходит этап бурного развития, — говорит собеседник «Известий». — В нынешней ситуации оно адаптивнее под клиентов, особенно крупных и якорных. С другой стороны, конечно, сложно в такой короткий промежуток времени пройти без ошибок путь, который западные вендоры реализовывали десятилетиями.

Что касается рынка российской кибербезопасности, то, по словам директора центра компетенций по информационной безопасности холдинга Т1 Виктора Гулевича, ситуация на нем к 2025 году может измениться в нескольких аспектах. Если говорить про импортозамещение, то, во-первых, появятся полноценные аналоги по недостающим классам решений, и, во-вторых, больший процент компаний не просто приобретет отечественные средства защиты информации, но полностью их интегрирует в свою инфраструктуру.