Всё включено: в России утвердили список программ для предустановки на электронику

Правительство РФ утвердило список российских программ, которые обязательно должны предустанавливаться на мобильные телефоны, компьютеры и телевизоры с цифровым блоком управления в 2024 году. В обновленный перечень, помимо прочего, вошли несколько российских видеосервисов . Подробности о том, с чем связана необходимость предустановки программного обеспечения (ПО) из России на электронику и что она дает рядовым потребителям, читайте в материале «Известий».

Установка на опережение

Закон, обязывающий предустанавливать российские программы на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, вступил в силу больше двух лет назад — в апреле 2021 года. Отбором конкретных приложений для включения в перечень на предустановку сегодня занимаются специалисты Минцифры.

Главный критерий такого отбора (за исключением отдельных классов программ) — это популярность: аудитория каждого приложения должна составлять как минимум 500 тыс. пользователей. При этом список программ для предустановки корректируется: 2 августа правительство РФ утвердило перечень российского ПО, которое будет предустанавливаться на электронику в 2024 году.

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«В новый список, помимо программ, обязательных для предустановки в этом году, добавлены несколько видеосервисов. При этом владельцы электронных устройств по-прежнему смогут самостоятельно делать выбор, какой программой или приложением пользоваться», — отметили в пресс-службе кабмина.

Среди прочего, в программу предустановки вошли мобильное приложение «МойОфис Документы» и настольный офисный пакет «МойОфис Стандартный. Домашняя версия». Как говорит в беседе с «Известиями» директор по продуктовому маркетингу компании «МойОфис» Петр Щеглов, сегодня регулирование предустановки ПО на бытовую электронику — это общемировая практика, а регулирующие ее законы существуют во многих странах мира.

В мировом тренде

По словам Петра Щеглова, страны, в которых предустановка ПО на электронику регулируется на законодательном уровне, стремятся, с одной стороны, ограничить рост монополий, с другой — поддержать разработки локальных IT-фирм . В свою очередь, руководитель группы защиты инфраструктурных IT компании «Газинформсервис» Сергей Полунин указывает на то, что и сами производители смартфонов зачастую ставят собственные приложения на новые устройства, причем удалить их без специальных навыков не получится.

— Если подходить к вопросу без фанатизма, то будет полезно иметь смартфон, который «из коробки» оснащен всеми популярными в регионе сервисами, — говорит Полунин. — Тем более выбор, что применять, в конечном итоге остается за пользователем.

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Как объясняет Петр Щеглов, предустановка ПО в России, стартовавшая 1 апреля 2021 года, дала независимым российским разработчикам новую возможность конкурировать с мировыми софтверными гигантами, а также познакомила пользователей с отечественными IT-решениями, которые ничем не хуже иностранных. Специалист утверждает: от упрощения процесса активации гаджета пользователи только выигрывают. Их устройства сразу после покупки готовы к использованию — все базовые программы на них уже скачаны или как минимум доступны для быстрой установки.

— При этом предустановка не накладывает никаких ограничений на удаление либо использование других приложений, у пользователя остается выбор, — отмечает собеседник «Известий». — Российские правила предустановки также дают возможность производителям устройств выбирать наиболее оптимальный способ установки отечественного ПО.

Сергей Полунин рассказывает, что для выполнения требования о предустановке российских программ производителям электроники необходимо разрабатывать специальную версию прошивки для РФ, включающую всё необходимое программное оборудование. По словам специалиста, в первую очередь речь идет о заменах встроенных приложений ОС Android — в том числе картах, поисковых системах и почтовых клиентах.

Аспекты безопасности

Отличительной особенностью предустановки российских приложений в 2024 году станет появление в их перечне видеосервисов . Как отмечает Сергей Полунин, в их среде сейчас очень велика конкуренция, при этом заявить о своем приложении и сделать его популярным весьма проблематично. Но предустановка на смартфоны клиентов для российских видеохостингов позволит пользователям хотя бы познакомиться с ними.

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При этом дополнительных рисков в плане информационной безопасности предустановка в себе не несет, говорит директор по продуктам компании «Гарда Технологии» Павел Кузнецов.

— Как правило, мобильные устройства даже для программного обеспечения, относящегося к их собственной экосистеме, дают пользователям выбор — заводить аккаунт и применять его в своих интересах или нет, — рассказывает собеседник «Известий». — Если вы удалили программное обеспечение (в том числе предустановленное) по каким-то личным причинам, не внеся в него данные, — утечкам просто неоткуда взяться.

По словам Павла Кузнецова, переживать о киберугрозах из-за предустановки каких-либо приложений не стоит еще и потому, что серьезным уязвимостям подвержены в том числе сами компоненты мобильных операционных систем. Поэтому предустановка ПО здесь не играет никакой роли.

Пользователям устройств с предустановленными программами, опасающимся за свою информационную безопасность, эксперт рекомендует соблюдать цифровую гигиену, регулярно повышать свою осведомленность в вопросах IT, следить за своевременным обновлением ПО и использовать при работе с конфиденциальной информацией специализированные средства защиты.

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— Единственный по-настоящему важный вопрос для пользователей в плане предустановки ПО на электронику — смогут ли они использовать вместо него что-то альтернативное, — считает Сергей Полунин. — Если такой выбор сохранится, глобально для потребителей ничего не изменится. Кроме, пожалуй, одного момента.

Обратная сторона

По мнению Сергея Полунина, долгосрочные последствия обязательной предустановки российского ПО на электронику напрямую будут зависеть от того, как именно производители решат реализовывать это требование. У них неизбежно появятся задачи по созданию и поддержанию в актуальном состоянии специальных прошивок для смартфонов и другой электроники, позволяющих продавать их в России. Эксперт отмечает, что из-за этого такая цифровая техника потенциально может стать «чуть дороже».

Еще одна потенциальная проблема — заполнение памяти устройств . По словам Петра Щеглова, порой высказываются опасения, что предустановленное программное обеспечение займет много места. В результате на смартфонах нижнего ценового сегмента может вообще не остаться места для фотографий и другого контента. Однако, как говорит собеседник «Известий», подобные страхи не имеют под собой оснований.

— Производители устройств нижнего ценового сегмента в соответствии с правилами размещают на видном месте ярлыки — ссылки на приложения, — объясняет Петр Щеглов. — Такой подход позволяет, с одной стороны, сэкономить место, а с другой — дать пользователям доступ к приложениям.

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Таким образом, никаких технических проблем для предустановки российского ПО на электронику не существует — отговорок у производителей техники быть не может. Тем более что 1 июля 2021 года законопроект № 757430-7 «О внесении изменения в статью 14.8 КоАП РФ» ввел штрафы для должностных и юридических лиц, осуществляющих продажу технически сложных устройств без предустановленного российского программного обеспечения. Размер этих штрафов может достигать 200 тыс. рублей.

— Сейчас за отсутствие предустановленного ПО на цифровой технике предусмотрены только штрафы, но в дальнейшем не исключено, что в России появится отдельная спецификация для устройств с отечественными программами перед их выходом на рынок, — заключает Сергей Полунин.