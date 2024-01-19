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Минэнерго заявило об увеличении производства бензина в 2023 году

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Фото: TASS/EPA/MAXIM SHIPENKOV
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По итогам 2023 года нефтяные компании увеличили производство бензина по сравнению с уровнем 2022 года. Об этом в пятницу, 19 января, сообщили представители Минэнерго на совещании по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, которое провел заместитель председателя правительства Александр Новак.

Отмечается, что во время встречи Новака с руководством нефтяных компаний, представителями Минэнерго, Минфина, ФАС, Минсельхоза, РЖД и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Были обсуждены итоги 2023 года в области производства, потребления нефтепродуктов и ценообразования на них.

Минэнерго отметило стабилизацию цен на топливо в России и отсутствие его дефицита. Кроме того, ведомство подчеркнуло, что запасы автобензинов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и нефтебазах выросли.

Нефтяные компании заявили о планах наращивания в 2024 году производства бензина и дизельного топлива. Новак поручил им продолжать контроль уровня цен на автомобильных заправочных станциях (АЗС).

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Ранее, 15 января, Минэнерго сообщило, что в России снизилось производство автомобильных бензинов из-за внепланового ремонта на предприятии «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово Нижегородской области. Компания временно остановила одну из установок «в связи с инцидентом». Детали не уточнялись, но в СМИ высказывались предположения, что из строя вышло иностранное оборудование, поставки комплектующих к которому сейчас невозможны из-за санкций.

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