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За чем следить инвестору на этой неделе

Как на рынок повлияет публикация отчетностей за 2023 год
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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Индекс Мосбиржи продолжает игнорировать изменения курса рубля: он стабилизировался, не отвечая на ослабление нацвалюты, рассказал экономист Константин Церазов. Тем не менее, по его ожиданиям, в ближайшее время показатель все-таки может возобновить рост. Способствовать этому могут корпоративные события.

В понедельник «Норникель» и IT-компания Positive Technologies представят операционные результаты за 2023 год, сообщила аналитик «Цифра брокер» Анна Буйлакова. Помимо того, «Росгосстрах» проведет совет директоров по вопросу выплаты дивидендов. Корпоративные события могут сказаться на стоимости ценных бумаг этих компаний.

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Во вторник, 30 января, совет директоров ОГК-2 рассмотрит вопрос цены размещения акций в рамках допэмиссии на 48,3 млрд бумаг номинальной стоимостью 17,5 млрд рублей, сообщили в аналитическом управлении ФГ «Финам». Стоимость ценных бумаг энергетической компании может отреагировать на его итоги.

В среду пройдет заседание ФРС США по денежно-кредитной политике, отметил Константин Церазов. Ожидается сохранение ставки на уровне 5,25–5,50%. Однако риторика американского регулятора может повлиять на мировые финансовые рынки, в том числе на сырьевые цены, от которых зависит курс рубля. Чем мягче она будет, тем для нацвалюты выгоднее.

Помимо этого, 31 января операционные результаты за 2023 год опубликуют золотодобывающая компания Polymetal и энергетическая «РусГидро», сообщила портфельный управляющий по российским акциям General Invest Татьяна Симонова. В зависимости от итогов года стоимость их акций может как вырасти, так и упасть.

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В пятницу, 2 февраля, на стоимость акций Мосбиржи повлияет публикация операционных результатов за январь, сообщили в «Финаме». Учитывая низкую торговую активность в начале прошлого месяца в связи с новогодними каникулами, общие объемы торгов могут снизиться по сравнению с декабрем. Также в этот день результатами за 2023 год поделится застройщик «Самолет», а металлургическая компания «Северсталь» представит отчетность по МСФО.

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На прошлой неделе курс рубля скорректировался вниз на фоне дискуссий о продлении требований по обязательной продаже валютной выручки, подчеркнули в General Invest. Этот фактор может продолжить давление на нацвалюту, из-за чего ее курс способен достичь диапазона 88–91 за доллар, 95–98 за евро и 12,20–12,60 за юань, считает Константин Церазов.

Индекс Мосбиржи с большой вероятностью продолжит движение в коридоре 3130–3200 пунктов.

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