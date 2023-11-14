Бумажный кризис: крупнейшие американские банки снова в опасности

Агентство Moody's оценивает нереализованные убытки крупнейших американских банков на уровне $650 млрд. Вся эта сумма основана на росте доходности американских государственных облигаций, зафиксированном в последний год. Ранее переоценка стоимости американских бондов уже привела к краху нескольких довольно крупных по размеру кредитных организаций США, управлявших активами на триллионы долларов. Почему возникла такая проблема, могут ли бумажные убытки превратиться в реальные и как это связано с понижением Moody's прогноза на кредитный рейтинг США — в материале «Известий».

По стопам Silicon Valley

В марте 2022 года Федеральная резервная система (ФРС) США опубликовала статистику, согласно которой нереализованные убытки по долговым бумагам в 25 крупнейших банках США вплотную приблизились к показателям, фиксировавшимся перед кризисом 2008 года. Вскоре после начала цикла повышения ставки рефинансирования в исполнении ФРС (с 0–0,25% до 5,25–5,5% всего за 16 месяцев) соответствующие данные обнародовать перестали.

Федеральная резервная система (ФРС) США Фото: Global Look Press/Consolidated News Photos/Ron Sachs

Год спустя, в марте 2023-го, грянул самый большой банковский кризис США за полтора десятилетия. В течение недели разорились три кредитных организации, так или иначе связанные с IT-сектором: Signature, Silvergate и Silicon Valley Bank. Последний по объему активов занимал 16-е место в Америке. Их проблемы (особенно у SVB) резко обострились после повышения ставки. Дело в том, что эти банки еще до начала повышения под завязку нагрузились государственными облигациями (трежерис) и ипотечными ценными бумагами. Все эти бумаги имели низкую купонную доходность и в период повышения ставок стали замещаться облигациями с более высоким купоном. В результате спрос на них упал вместе с ценами. Когда пришло время расплачиваться по обязательствам (в том числе и депозитам), выяснилось, что из-за падения рыночной стоимости облигаций на балансе образовалась дыра. Что в конечном итоге и привело к набегу вкладчиков и экстренному закрытию банка Федеральной компанией страхования депозитов (FDIC).

В целом наиболее крупные банки мартовский кризис миновал. Однако спустя восемь месяцев обнаруживается, что ситуация с американским кредитным сектором по-прежнему вызывает вопросы. По подсчетам агентства Moody's, нереализованные убытки по облигациям в американских банках на конец сентября составляли $650 млрд. Это на 15% меньше по сравнению с показателями конца июня. Более того, данные цифры не берут в расчет октябрь, когда американские долговые бумаги просели еще сильнее (доходности 10-летних облигаций достигли 15-летнего максимума в 5%).

Фото: Getty Images/Spencer Platt

Сильнее всего пострадал Bank of America, потенциальные потери которого составили свыше $130 млрд. Остальные представители большой четверки американского банкинга — Citigroup, JP Morgan Chase и Wells Fargo — также понесли убытки на десятки миллиардов долларов. Отметим, что у некоторых кредитных организаций поменьше еще летом обнаруживались потенциальные убытки, которые кратно превышали собственный капитал. Конечно, в перечисленных банковских организациях ситуация пока не настолько аховая, но все причины для беспокойства есть. Дополнительные неприятности состоят в том, что сейчас банки должны выплачивать более высокие проценты по вкладам, тогда как купонный доход от облигаций в их распоряжении остался прежним.

Чем опасны бумажные убытки

Насколько опасно падение котировок облигаций для банков? Согласно существующим правилам, кредитные организации имеют право оценивать имеющиеся у себя бумаги в соответствии со стоимостью при погашении (mark-to-maturity), а не текущей рыночной ценой. Именно поэтому убытки считаются нереализованными, или «бумажными». Реальными они станут в ситуации, когда потребуется выбросить эти бумаги на рынок, в случае, например, нехватки ликвидности.

Как заявил финансовый директор Bank of America Алистер Бортвик, никаких проблем потенциальный убыток в $130 млрд представлять не может, поскольку речь идет о гарантированных американским государством бумагах, которые банк собирается держать вплоть до срока погашения. Соответственно, реальные потери, по его словам, должны составить ноль.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В теории такая ситуация может вызвать набег на банк и массовый возврат депозитов. Пока такого не происходит: в последнем квартале их объем, напротив, увеличился благодаря открытию 200 тыс. новых вкладов. Обратная сторона процесса, впрочем, состоит в росте процентов по вкладам, отдавать которые будет сложнее в условиях прежней доходности активов.

Основные надежды банковский сектор сейчас возлагает на то, что цикл повышения ставок закончен. А значит, котировки американских облигаций должны пойти вверх и «бумажные» убытки постепенно рассосутся. Но даже если этот оптимизм обоснован, банки всё равно терпят серьезные трудности. В первую очередь, они выражаются в падении котировок их акций — банковский сектор в числе наиболее пострадавших от ослабления фондового рынка США в этом и прошлом годах. К примеру, Bank of America в прошлом году подешевел на 24%, а в 2023-м — еще на 14%.

Даже если ситуация обострится, то в поддержку банков есть такая организация, как ФРС, которая давно руководствуется принципом «слишком велик, чтобы пасть» по отношению к крупным финансовым институтам. Сейчас считается, что крах Lehman Brothers, который лишился защиты регуляторов, стал спусковым крючком для острой фазы финансового кризиса — а если бы власти решили иначе, то каких-то наиболее тяжелых последствий удалось бы избежать. В связи с этим банкиры чувствуют себя намного увереннее даже после краха SVB и других банков поменьше — в конце концов, они не были системообразующими.

Фото: Getty Images/Spencer Platt

Бюджет под угрозой

Новый 2008 год американским банкам тем самым, скорее всего, не грозит. Но всех проблем, связанных с котировками облигаций, это не снимает. К примеру, Bank of America, как и другие представители «большой четверки», входит в число первичных дилеров, то есть кредитных организаций, которые покупают свежие выпуски американского госдолга. Учитывая их бремя, существуют большие вопросы к их готовности закупать на рынке новые облигации. А их в ближайшее время будет много — только в следующие шесть месяцев минфин США, продолжающий быстро наращивать заимствования, собирается выпустить обязательств более чем на $1,5 трлн. Находящийся в таком напряжении внутренний рынок может не переварить эти объемы.

Рассчитывать же на иностранных игроков в этой ситуации вряд ли стоит: Китай, главный покупатель американского госдолга, сейчас старается по крайней мере не увеличивать свои заимствования. Другие обладатели глубоких карманов также будут осторожны, учитывая тенденции превращения американского доллара в оружие. Таким образом, нынешний «бумажный» финансовый кризис может иметь вполне осязаемые последствия уже в ближайшем будущем. Неудивительно, что Moody's, последнее из большой тройки рейтинговых агентств, держащее максимальный кредитный рейтинг для США, понизило прогноз по рейтингу США стабильного до негативного.