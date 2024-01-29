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На Украине ликвидированы пять новых схем уклонения от мобилизации

СБУ: на Украине ликвидированы пять новых схем уклонения от мобилизации
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Фото: Служба безопасности Украины
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Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о ликвидации пяти новых схем уклонения от мобилизации, по которым более полусотни мужчин призывного возраста пытались выехать из страны. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СБУ 29 января.

«СБУ заблокировала новые схемы уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. В результате комплексных мероприятий в разных регионах Украины были задержаны организаторы схем. Дилеры предлагали срочникам бежать в Евросоюз на основании поддельных документов или в обход блокпостов», — указано в сообщении.

Уточняется, что стоимость таких «услуг» составляла от $3 тыс. до $10 тыс. Сумма зависела от срочности и способа побега.

В частности, в Киеве два сотрудника медицинских учреждений и глава местной общественной организации подделывали заключения медицинских экспертиз для уклонистов и приписывали им тяжелые диагнозы. Фиктивные документы подавались в центр медико-социальной экспертизы для установления 2-й или 3-й группы инвалидности для потенциальных призывников. Полученную подделку планировали использовать для незаконного выезда из страны, чтобы скрыться от мобилизации.

В Черновцах трое сотрудников больниц продавали поддельные справки о наличии психических заболеваний. Чтобы максимально скрыть «схему», ее организаторы фиктивно выписывали своим клиентам госпитализацию и выписки на стационарное лечение.

Кроме того, в Хмельницкой области задержали парикмахера, который помогал уклонистам уехать в Евросоюз за деньги.

Сообщается, что СБУ ведет следствие по установлению всех обстоятельств преступлений.

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11 января газета The Times предположила, что из-за нового законопроекта о мобилизации с Украины сбежит еще больше граждан. На фоне того, что ВСУ несут тяжелые потери, всё меньше украинцев готовы сражаться за страну. Отмечалось, что с начала украинского конфликта Служба безопасности Украины задержала более 17 тыс. человек при попытке нелегально пересечь границу.

Ранее, 3 января, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киеву сложно проводить мобилизацию в ряды ВСУ, поскольку качество жизни на Украине не такое, как в Европе. По его словам, в обществе происходит жесткая дискуссия касательно мобилизации, но у Киева нет выбора.

25 декабря украинское правительство внесло в Верховную раду новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а все уже признанные ограниченно пригодными к военной службе будут обязаны еще раз пройти медкомиссию. Вдобавок хотят для всех граждан Украины в возрасте с 18 до 25 лет ввести базовую общевойсковую подготовку.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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