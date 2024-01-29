Ушаков подтвердил готовящийся визит Путина в Турцию

Визит президента России Владимира Путина в Турцию для переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом готовится в феврале. Об этом 29 января сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Да, готовится визит», — сказал он, отвечая на вопрос о том, действительно ли визит Путина в Турцию состоится в феврале.

Ранее в этот день «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре сообщило, что на переговорах могут обсудить урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что с обеих сторон был неоднократный призыв к сторонам возобновить стамбульский мирный процесс.

26 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что даты встречи Путина и Эрдогана будут названы позже. В декабре 2023 года президент РФ заявил, что в скором времени планирует провести встречу с турецким коллегой. Тогда Песков отмечал, что указанный визит стоит на повестке дня, но точных его сроков нет.

По словам директора Центра исследований современной Турции российско-турецких отношений СПбГУ Аполлинарии Аврутиной, ожидаемая встреча президентов России и Турции станет логичным продолжением текущей работы между аппаратами двух лидеров государств и пройдет в контексте предыдущих встреч.