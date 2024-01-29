СМИ назвали возможные темы переговоров Путина и Эрдогана в Турции

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах могут обсудить урегулирование ситуации на Украине. Об этом в понедельник, 29 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

По словам источника, визит Путина в Турцию ожидается в феврале, однако ситуация будет зависеть от графика двух лидеров.

«Безусловно, это будет украинская тематика. Вы знаете о посреднических усилиях господина президента [Турции Эрдогана] в этом направлении, был неоднократный призыв к сторонам возобновить стамбульский мирный процесс», — сказал он.

В числе других возможных тем для обсуждения двумя лидерами дипломат назвал возобновление зерновой сделки и региональную повестку, уточняет «Газета.Ru».

Ранее, 26 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что даты встречи Путина и Эрдогана будут названы позже.

В декабре 2023 года президент РФ заявил, что в скором времени планирует провести встречу с турецким коллегой. Тогда Песков отмечал, что указанный визит стоит на повестке дня, но точных его сроков нет.

По словам директора Центра исследований современной Турции российско-турецких отношений СПбГУ Аполлинарии Аврутиной, ожидаемая встреча президентов России и Турции станет логичным продолжением текущей работы между аппаратами двух лидеров государств и пройдет в контексте предыдущих встреч.