Песков сообщил о согласовании визита Путина в Турцию

Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию стоит на повестке дня, но точных его сроков нет. Об этом 17 декабря сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он (визит — Ред.) на повестке дня, в контакте с нашими турецкими партнерами, но пока точных дат нет. Это вопрос согласования графиков двух президентов»,— сказал он.

Представитель Кремля напомнил, что 14 декабря в ходе прямой линии президент сам сказал, что готов совершить такой визит.

«Как только представится возможность, он это сделает. Но сейчас, правда, акцент, естественно, больше на внутренние процессы», — заключил Песков.

В сентябре Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи. После встречи в составе делегаций лидеры продолжили переговоры в узком формате за рабочим обедом. Перед началом переговоров в широком формате они обсудили зерновую сделку, создание газового хаба, а также экономическое сотрудничество двух стран.

В августе турецкие СМИ сообщали, что Анкара начала проводить более активную дипломатическую работу, чтобы добиться визита Путина в Турцию. Отмечалось, что поездка Путина станет первой в страну — член НАТО с момента начала спецоперации.

Ранее, в марте, напоминает «Газета.Ru», Песков заявлял, что подготовка к визиту российского лидера в Турцию не ведется. В том же месяце турецкое издание dikGAZETE утверждало, что Турция готовится к визиту Путина, однако его приезд держится в секрете.