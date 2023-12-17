Реклама
Прямой эфир
Общество
Умер режиссер и сценарист Отар Иоселиани
Мир
Маск отреагировал на жесткую мобилизацию на Украине
Мир
CNN отметил нежелание Зеленского признать трудное положение ВСУ
Политика
Путин заявил, что Россия не может отдать свой суверенитет «в обмен на колбасу»
Экономика
Российских пенсионеров освободят от комиссии по ЖКХ
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении еще двух БПЛА над Волгоградской областью
Армия
Российская ПВО сбила три самолета ВСУ за сутки
Мир
В Японии сообщили о запуске КНДР баллистической ракеты
Армия
Путин назвал поддержку бойцов СВО приоритетом для «Единой России»
Экономика
«Газпром» за 10 месяцев поставил в КНР 19 млрд куб. м газа по «Силе Сибири»
Армия
ВС РФ уничтожили склады топлива для авиатехники ВСУ в Хмельницкой области
Спорт
Украинская теннисистка Костюк отказалась играть с Андреевой на турнире во Франции
Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье
Политика
Путин назвал народ единственный источником власти
Мир
Таможня Германии предупредила о конфискации рождественских подарков из России

Песков сообщил о согласовании визита Путина в Турцию

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию стоит на повестке дня, но точных его сроков нет. Об этом 17 декабря сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он (визит — Ред.) на повестке дня, в контакте с нашими турецкими партнерами, но пока точных дат нет. Это вопрос согласования графиков двух президентов»,— сказал он.

Представитель Кремля напомнил, что 14 декабря в ходе прямой линии президент сам сказал, что готов совершить такой визит.

«Как только представится возможность, он это сделает. Но сейчас, правда, акцент, естественно, больше на внутренние процессы», — заключил Песков.

В сентябре Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи. После встречи в составе делегаций лидеры продолжили переговоры в узком формате за рабочим обедом. Перед началом переговоров в широком формате они обсудили зерновую сделку, создание газового хаба, а также экономическое сотрудничество двух стран.

В августе турецкие СМИ сообщали, что Анкара начала проводить более активную дипломатическую работу, чтобы добиться визита Путина в Турцию. Отмечалось, что поездка Путина станет первой в страну — член НАТО с момента начала спецоперации.

«Мир» вам: банки РФ начали ставить терминалы для приема карт в Турции
Как работает такая система и насколько она развита

Ранее, в марте, напоминает «Газета.Ru», Песков заявлял, что подготовка к визиту российского лидера в Турцию не ведется. В том же месяце турецкое издание dikGAZETE утверждало, что Турция готовится к визиту Путина, однако его приезд держится в секрете.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023