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Эксперт оценила значение будущей встречи Путина и Эрдогана

Эксперт Аврутина: не стоит ждать сенсации от встречи Путина и Эрдогана
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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Ожидаемая встреча президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана станет логичным продолжением текущей работы между аппаратами двух лидеров государств, и пройдет она в контексте предыдущих встреч. Такое мнение директор Центра исследований современной Турции российско-турецких отношений СПбГУ Аполлинария Сергеевна Аврутина высказала в четверг, 11 января.

«Ожидается, что основными темами встречи будут российско-украинский конфликт и посредническая роль Турции в этом конфликте, связанные с этим политико-экономические проекты, в которых Турция заинтересована», — сказала она в беседе с runews24.ru.

По словам эксперта, ожидать каких-либо сенсационных результатов от этой встречи не стоит.

«Приятно и отрадно наблюдать, что такие встречи происходят. Это указывает на конструктивный характер отношений между нашими государствами», — констатировала Аврутина.

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Ранее, 17 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что визит Путина в Турцию стоит на повестке дня, но точных его сроков нет.

14 декабря Путин заявил, что в скором времени планирует провести встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает RT.

В сентябре Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи, передает НСН. После встречи в составе делегаций лидеры продолжили переговоры в узком формате за рабочим обедом. Перед началом переговоров в широком формате они обсудили зерновую сделку, создание газового хаба, а также экономическое сотрудничество двух стран.

В августе турецкие СМИ сообщали, что Анкара начала проводить более активную дипломатическую работу, чтобы добиться визита Путина в Турцию. Отмечалось, что поездка Путина станет первой в страну — член НАТО с момента начала спецоперации.

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