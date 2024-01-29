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Беспилотник врезался в лобовое стекло легкового автомобиля в Горловке

Приходько: беспилотник врезался в лобовое стекло автомобиля в Горловке
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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Беспилотник врезался в лобовое стекло легкового автомобиля в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале 29 января.

«Уважаемые жители Горловки! Обращаюсь к вам с убедительной просьбой ограничить передвижение по трассе Горловка-Донецк ввиду участившихся атак беспилотных летательных аппаратов ВФУ на гражданские легковые автомобили. Один из таких случаев произошел сегодня. БПЛА врезался в лобовое стекло гражданского легкового автомобиля и лишь чудом не разорвался», — указано в сообщении.

В связи с этим Приходько также призвал жителей Горловки быть осторожными и обезопасить свои жизни и жизни родных и близких.

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В тот же день в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что в течение суток ДНР подверглась обстрелам со стороны ВФУ 19 раз. На донецком направлении произошло пять обстрелов, на горловском — 14. Всего же по территории ДНР в течение суток было выпущено 63 единицы боеприпасов.

Тогда же сообщалось, что в течение суток на территории Донецкой Народной Республики в результате обстрелов со стороны ВСУ получили травмы четверо человек. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник. Еще двое мирных жителей пострадали после обстрела Горловки кассетными боеприпасами.

До этого, 25 января, в Донецке в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника пострадали два человека. Позднее мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что число пострадавших мирных жителей возросло до пяти человек.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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