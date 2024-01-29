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В Стамбуле число задержанных после стрельбы в церкви достигло 51

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Фото: REUTERS/Dilara Senkaya
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Число задержанных после стрельбы в католической церкви в Стамбуле достигло 51, из них 23 будут депортированы. Об этом в понедельник, 29 января, сообщает телеканал Би-би-си.

«Число людей, задержанных в связи с вооруженным нападением, в результате которого погиб один человек, в церкви Святой Марии в стамбульском районе Сарыер, увеличилось до 51. <…> 23 подозреваемых были переданы в депортационный центр для депортации», — передает телеканал.

Министр внутренних дел Турции Али Йерликая сообщил, что оба виновника вооруженного нападения задержаны.

Кроме того, стало известно, что автомобиль, которым пользовались подозреваемые в нападении, был перевезен из Польши в Турцию год назад, и было установлено, что в этот период машина ни разу не выезжала на дорогу. В настоящее время турецкая полиция проверяет законность их въезда в страну.

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Нападение на церковь Святой Марии в Стамбуле произошло утром 28 января. Двое неизвестных в масках открыли огонь по прихожанам во время молитвы. В результате погиб турецкий гражданин 1972 года рождения. По информации издания Dokuz Eylul, еще несколько человек получили ранения. Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение.

29 января стало известно, что среди задержанных в связи с нападением есть два иностранца — россиянин и таджикистанец. В настоящее время генконсульство РФ в Стамбуле устанавливает личность задержанного гражданина РФ.

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