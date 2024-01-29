Генконсульство РФ выясняет личность задержанного в Стамбуле россиянина

Дипломаты уточняют личность россиянина, которого задержали по подозрению в нападении на церковь в Стамбуле. Об этом сообщает Генконсульство РФ в турецком городе в понедельник, 29 января, «РИА Новости».

В диппредставительстве рассказали со ссылкой на заявление турецких властей, что на данный момент задержано 47 человек, которых подозревают в причастности к случившемуся. Среди них два иностранца — россиянин и таджикистанец.

«Один из них, как было заявлено, является гражданином России. Информация о его личности уточняется, запрашивается доступ к нему консульского сотрудника», — сказали в Генконсульстве.

Нападение на церковь Святой Марии в районе Сарыер в Стамбуле произошло утром 28 января. Двое неизвестных в масках открыли огонь по прихожанам во время молитвы. В результате погиб турецкий гражданин 1972 года рождения. По информации издания Dokuz Eylul, еще несколько человек получили ранения. Позднее стало известно о задержании одного из нападавших. Его личность не раскрыли.

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение.