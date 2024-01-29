Зеленский утверждает, что в «миллионных» ВСУ служат 880 тысяч человек

Численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляет более 800 тыс. человек. Об этом 29 января заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью медиахолдингу ARD, опубликованному на Youtube-канале офиса президента.

«У нас 880 тысяч, у нас миллионная армия. При этом у нас 30 млн человек работают, а даже, может, больше немного», — сказал он.

Зеленский добавил, что с начала специальной военной операции (СВО) территорию Украины покинуло от 6,5 до 7,5 млн украинцев, и уточнил, что Киев хочет вернуть граждан мобилизационного возраста обратно в страну.

Ранее в этот день Зеленский признал факты насильственной мобилизации на Украине. Он также попросил военных и депутатов разработать законопроект о новых правилах мобилизации, чтобы у военкомов не было шансов на улицах раздавать повестки.

До этого, 25 декабря, украинский кабмин внес в Верховную раду новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, в частности, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас.

12 декабря Зеленский заявил, что в сухопутных войсках ВСУ проходят службу 600 тыс. человек. 12 ноября бывший глава пресс-службы генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявлял, что в целом в ВСУ проходят службу 1,3 млн человек. При этом он не уточнил, является ли эта информация его личной оценкой или официальными данными.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.