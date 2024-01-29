Киев признал факты насильственной мобилизации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский признал факты применения силы сотрудниками военкоматов при вручении повесток мужчинам призывного возраста на улицах и в других общественных местах. Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу ARD.

«Да, есть случаи, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали ребят, которые не приходили в военкоматы», — подтвердил он.

По мнению Зеленского, это неправильно. Поэтому он попросил военных и депутатов разработать законопроект о новых правилах мобилизации, чтобы у военкомов не было шансов на улицах раздавать повестки. Как он подчеркнул, новый закон в случае принятия решит вопрос о справедливости в мобилизации.

Ранее, 23 января, военнослужащий 56-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Пиночет, который служил в добровольческом подразделении с 2014 года, рассказал что семья сбежавшего от военной службы военнообязанного может столкнуться с негативными последствиями.

В тот же день сообщалось, что в Одессе люди в форме увезли мужчину в военкомат из общественного транспорта. До этого, 16 января, стало известно, что украинские водители отказываются отправляться на заработки в Одессу ввиду страха быть мобилизованными.

Ранее, 11 января, газета The Times предположила, что из-за нового законопроекта о мобилизации с Украины сбежит еще больше граждан. На фоне тяжелых потерь ВСУ всё меньше украинцев готовы сражаться за страну.

До этого, 6 января, украинское издание «Страна.ua» сообщило, что новый закон о мобилизации коснется уехавших в другие страны украинцев. При этом пока законодатели не определились с условиями и требованиями к потенциальным бойцам ВСУ.

Ранее, 25 декабря, украинский кабмин внес в Верховную раду новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, в частности, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.