Реклама
Прямой эфир
Мир
Spiegel узнал о росте в разы стоимости проекта системы ПВО в ФРГ
Экономика
Аналитик объяснил последствия запрета на импорт российского урана в США
Авто
В России средняя цена на подержанные авто выросла за осень на 9%
Армия
Карта спецоперации на Украине 12 декабря
Общество
Врачи оценили состояние детей после падения в яму с кипятком под Иваново
Политика
Путин провел ротацию состава президиума Госсовета
Армия
Силы ПВО за сутки уничтожили 23 БПЛА ВСУ и перехватили два снаряда HIMARS
Политика
ГД приняла закон о приостановке положений соглашений о налогах с недружественными странами
Происшествия
В ДНР возбуждено уголовное дело по факту мародерства
Общество
Суд приговорил экс-кандидата в мэры Звенигорода к 19 годам тюрьмы
Спорт
Президент Латвии допустил бойкот Олимпийских игр из-за допуска к ним россиян
Мир
В НАК заявили о предотвращении 228 террористических преступлений в 2023 году
Политика
Политолог оценил шансы Армении на вступление в Евросоюз
Общество
Обвиняемые по делу о стрельбе в брянской гимназии обжаловали свои аресты
Мир
СМИ заявили о намерении Финляндии открыть крупнейшие КПП с РФ 14 декабря
Сюжет:

Зеленский раскрыл численность сухопутных войск ВСУ

Зеленский: в сухопутных войсках Украины служат 600 тыс. человек
0
Фото: REUTERS/Julia Nikhinson
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В сухопутных войсках Вооруженных сил Украины (ВСУ) в настоящий момент проходят службу 600 тыс. человек, заявил 12 декабря президент страны Владимир Зеленский.

«Сухопутные войска Украины. Почти 600 тыс. бойцов различных видов войск», — написал он в Telegram-канале.

Месяцем ранее, 12 ноября, бывший глава пресс-службы генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявлял, что в целом в ВСУ проходят службу 1,3 млн человек. При этом он не уточнил, является ли эта информация его личной оценкой или официальными данными.

Мал золотник да долог: у США закончились деньги и время на Украину
Какие варианты есть у администрации Байдена для продолжения поддержки Киева и при чем здесь ЦРУ

12 декабря Зеленский прибыл в Вашингтон, в рамках визита он посетит Белый дом, встретится с сенаторами и спикером палаты представителей США. Ожидается, что украинский лидер попытается склонить Вашингтон к оказанию Киеву военной и финансовой помощи.

Спикер палаты представителей конгресса, республиканец Майк Джонсон выразил мнение, что США должны учитывать прежде всего интересы собственной безопасности. В свою очередь сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс заявил, что назвал возвращение украинского лидера в Соединенные Штаты за очередной порцией денег американских налогоплательщиков «самым бесстыжим фарсом», который он видел.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле будут следить за встречей Байдена и Зеленского. При этом он отметил, что десятки миллиардов долларов помощи США для Украины не помогли ей получить успех на поле боя.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023