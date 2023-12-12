Зеленский раскрыл численность сухопутных войск ВСУ
В сухопутных войсках Вооруженных сил Украины (ВСУ) в настоящий момент проходят службу 600 тыс. человек, заявил 12 декабря президент страны Владимир Зеленский.
«Сухопутные войска Украины. Почти 600 тыс. бойцов различных видов войск», — написал он в Telegram-канале.
Месяцем ранее, 12 ноября, бывший глава пресс-службы генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявлял, что в целом в ВСУ проходят службу 1,3 млн человек. При этом он не уточнил, является ли эта информация его личной оценкой или официальными данными.
12 декабря Зеленский прибыл в Вашингтон, в рамках визита он посетит Белый дом, встретится с сенаторами и спикером палаты представителей США. Ожидается, что украинский лидер попытается склонить Вашингтон к оказанию Киеву военной и финансовой помощи.
Спикер палаты представителей конгресса, республиканец Майк Джонсон выразил мнение, что США должны учитывать прежде всего интересы собственной безопасности. В свою очередь сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс заявил, что назвал возвращение украинского лидера в Соединенные Штаты за очередной порцией денег американских налогоплательщиков «самым бесстыжим фарсом», который он видел.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле будут следить за встречей Байдена и Зеленского. При этом он отметил, что десятки миллиардов долларов помощи США для Украины не помогли ей получить успех на поле боя.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.