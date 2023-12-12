В Кремле заявили о наблюдении за встречей Байдена и Зеленского

В Кремле будут следить за встречей президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Об этом во вторник, 12 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, следить будем очень внимательно. Здесь всем важно понимать, что выкаченные десятки миллиардов долларов в Украину не помогли ей получить успех на поле боя. На это же фиаско будут обречены другие миллиарды», — сказал он на брифинге.

По его словам, встреча Байдена и Зеленского не изменит ход движения спецоперации по защите Донбасса.

10 декабря пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден пригласил Зеленского провести встречу в Вашингтоне. На ее повестке будет стоять «жизненная необходимость» продолжать поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов. Также лидеры обсудят нужды Киева.

Ранее, 8 декабря, сообщалось, что сумма предоставляемой Вашингтоном военной помощи Киеву составит $300 млн согласно проекту оборонного бюджета США на 2024 финансовый год. По этим данным, объем нового оборонного бюджета США будет на 3% больше по сравнению с прошлым финансовым годом.

Накануне, 7 декабря, в Белом доме сообщили, что администрация США не может пообещать властям Украины оказание дальнейшей помощи ввиду отсутствия согласия американского конгресса на ее выделение.

До этого, 6 декабря, сенат США на очередном заседании не одобрил законопроект о предоставлении очередного пакета помощи Украине. В тот же день в связи с неопределенностью по вопросу помощи Киеву Джо Байден выступил со специальным обращением, заявив, что конгресс должен срочно утвердить запрос о средствах для Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.