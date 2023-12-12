В США указали на важность защиты собственных границ вместо помощи Украине

Соединенные Штаты должны при выделении помощи Украине учитывать прежде всего интересы собственной безопасности, заявил 11 декабря спикер палаты представителей американского конгресса республиканец Майк Джонсон в интервью The Wall Street Journal в преддверии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Это серьезная битва в связи с известными всем нам причинами, но мне кажется логичным предложение, что дополнительный пакет средств на защиту национальной безопасности должен быть в первую очередь нацелен на нашу собственную безопасность», — сказал Джонсон.

Конгрессмен отметил, что данная позиция будет неизменной в разговорах как с Зеленским, так и с президентом США Джо Байденом.

В ответ на слова журналиста, что из-за промедления помощи Вашингтона Киеву на Украине гибнут люди, политик привел в пример массовую смертность граждан США от синтетического опиоида фентанила. Джонсон указал на то, что это основная причина смертей американских граждан от 18 до 49 лет, и связал ее с открытостью границ страны. По этой причине он призвал в первую очередь исправить ситуацию на границе Соединенных Штатов.

Во вторник, 12 декабря, Зеленский посетит Белый дом, встретится с сенаторами и спикером палаты представителей США. Он попытается склонить Вашингтон к оказанию Украине военной и финансовой помощи.

Накануне, 11 декабря, украинский президент обрушился с критикой на конгресс и призвал Вашингтон предоставить республике дополнительную военную помощь. Об этом он высказался в ходе выступления в Национальном университете обороны (NDU) в столице США.

В свою очередь, сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс заявил, что Зеленский возвращается в США за очередной порцией денег американских налогоплательщиков ради финансирования происходящего конфликта. Конгрессмен назвал это «самым бесстыжим фарсом», который он видел. Кроме того, член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин осудила Вашингтон за незаинтересованность в восстановлении мира на Украине.

Одновременно The New York Times написала со ссылкой на источники в американской администрации, что на Украине не осознают всей нестабильности дальнейшей поддержки от США. По мнению авторов материала, в Киеве необъективно оценивают возможности стран-союзников в оказании помощи, тогда как финансовые ресурсы США истощаются. В то же время многие граждане Соединенных Штатов, в основном сторонники Республиканской партии, настаивают на прекращении финансирования Украины и предлагают искать другой путь.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.