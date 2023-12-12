На Украине не осознают всей нестабильности дальнейшей поддержки от США. Об этом говорится в статье The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации в понедельник, 11 декабря.

«Многие украинские лидеры не осознают, насколько нестабильно дальнейшее финансирование со стороны США. <…> Они просят миллионы артиллерийских снарядов, например из запасов Запада, которых не существует», — сказано в публикации.

По мнению авторов материала, в Киеве необъективно оценивают возможности стран-союзников в оказании помощи. Финансовые ресурсы США истощаются.

По заявлениям газеты, многие граждане Соединенных Штатов, в основном сторонники Республиканской партии, настаивают на прекращении финансирования Украины. Они подчеркивают, что нужно искать другой путь. Так, в статье приводится предложение сосредоточить внимание на разработке собственного, украинского, вооружения.

Ранее в тот же день первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что никакое западное оружие уже не в силах помочь Киеву. По его словам, либо российская армия «перемолет» всё на поле боя, либо сами солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) побросают подаренное вооружение в попытках отступить и спастись.

Ранее, 6 декабря, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что деньги Запада только продлевают конфликт, но его завершение в пользу России не подлежит сомнению.

В тот же день американские власти оценили риск того, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией без дополнительной помощи со стороны США, как высокий. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что существует большой риск того, что Украина может проиграть.

Перед этим, 4 декабря, немецкий политолог Эйке Хамер рассказал, что Украину, от поддержки которой отказывается всё больше стран Европы, в ближайшем будущем ждет неминуемое поражение, как и блок НАТО, который не выдержал противостояния с Россией. Он добавил, что на этом фоне политическая ситуация в европейских странах стала очень шаткой. Кроме того, по мнению эксперта, Североатлантический альянс, фактически являющийся стороной конфликта, проиграл противостояние с Россией.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.