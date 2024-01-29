Солдаты ВСУ раскритиковали американские БМП Bradley из-за слабой брони

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) недовольны поставленными им американскими боевыми машинами пехоты (БМП) Bradley, которые оказались бессильны в противостоянии с армией России. Об этом написал военный журнал Military Watch Magazine (MWM) 28 января со ссылкой на украинских военных.

«После нескольких месяцев сообщений о всё более тяжелых потерях, понесенных подразделениями украинской армии, эксплуатирующими боевые машины Bradley, которые были поставлены Соединенными Штатами Америки, украинские военные выражают растущее недовольство характеристиками этого средства в борьбе против российских сил», — передает журнал.

Как отмечается, украинские экипажи особенно критически высказываются об ограниченной «способности машины выдерживать суровую украинскую зиму», а также о «состоянии некоторых старых автомобилей, поставленных из США».

По оценкам западных источников, из примерно 200 боевых машин Bradley, доставленных на Украину, более 80 были потеряны в течение пяти месяцев, отмечается в материале.

При этом проблемы с боевыми характеристиками Bradley, особенно с их очень ограниченной броневой защитой, усугубляются растущей нехваткой боеприпасов, дополняет «Газета.Ru».

Кроме того, как указывается в материале, БМП Bradley привлекли дополнительное внимание средств массовой информации, когда украинские экипажи начали наносить на броню боевых машин нацистскую символику.

Ранее, 11 января, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил, что британские танки Challenger и американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot оказались самым переоцененным западным оружием, что стало ясно в ходе конфликта на Украине. По его словам, комплексы Patriot «тоже не выполнили ни одной зенитной ракетной задачи». Военный эксперт также отметил, что, по его мнению, союзники Украины вскоре снизят поставки этих вооружений Киеву.

До этого, в конце декабря 2023 года, военный эксперт, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин указал на то, что российские силы уничтожили большую часть оружия и техники, которые поставили Украине западные страны. Речь идет о танках Leopard, Challenger, Abrams. Эксперт также указал на их малую эффективность в боях.

В том же месяце MWM писал о нецелесообразности поставок на Украину военной техники из-за ее уничтожения и захвата российскими военными. Отмечалось, что в зоне боевых действий Вооруженные силы (ВС) России успешно уничтожают западную военную технику, поэтому в Вашингтоне призвали Киев держать поставляемые на Украину американские танки M1 Abrams подальше от линии фронта.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.