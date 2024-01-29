В Нидерландах отметили превращение ЕС в диктатуру из-за угроз Венгрии

Евросоюз (ЕС), угрожающий разрушить венгерскую экономику, если Будапешт не снимет вето на помощь Украине, превратился в диктатуру, заявил 29 января депутат Европарламента от нидерландской партии «Форум за демократию» (FVD) Марсел де Грааф в соцсети X.

«ЕС ведет войну против Венгрии. Они хотят, чтобы Венгрия следовала идиотской политике Брюсселя, иначе они попытаются разрушить венгерскую экономику. Состояние Евросоюза: диктатура!» — поделился он своим мнением.

Так политик прокомментировал данные газеты Financial Times, опубликованные ранее в понедельник, что объединение может саботировать экономику Венгрии, если она продолжит препятствовать выделению помощи Украине. Предполагается, что рычагами давления могут выступить курс венгерского форинта и уровень инвестиционной привлекательности страны.

Отмечалось, что если премьер-министр страны Виктор Орбан не пойдет на уступки, то Брюссель может публично заявить о полном прекращении финансирования Будапешта. Это должно ударить по рабочим местам и росту экономики страны.

Министр страны по делам ЕС Янош Бока отметил, что Венгрия не поддастся на шантаж Евросоюза по вопросу выделения пакета помощи Киеву. По словам политика, Будапешт не увязывает поддержку Украины с доступом к фондам Евросоюза и не позволит делать это другим.

Венгрия на встрече в Брюсселе по Украине, которая проходила 14–15 декабря, блокировала выделение Киеву €50 млрд. В том же месяце Орбан предложил ЕС воздержаться от помощи Украине в течение ближайших пяти лет, отметив, что тех €50 млрд, которые союз собирается передать Киеву, просто нет.