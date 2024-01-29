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FT сообщила о планах ЕС повлиять на экономику Венгрии из-за помощи Украине

FT: ЕС собирается подорвать экономику Венгрии после отказа помогать Киеву
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Фото: Global Look Press/Simon Belcher
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Европейский союз (ЕС) может саботировать экономику Венгрии, если она продолжит препятствовать выделению помощи Украине. Об этом в понедельник, 29 января, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на документ ЕС.

Предполагается, что рычагами давления могут выступить курс венгерского форинта и уровень инвестиционной привлекательности Венгрии. Если премьер-министр страны Виктор Орбан не пойдет на уступки, то руководство ЕС может публично заявить о полном прекращении финансирования Будапешта. Это должно ударить по рабочим местам и росту экономики страны, пишет газета.

Венгрия на саммите в Брюсселе в декабре 2023 года наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая €50 млрд на макрофинансовую помощь Киеву.

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25 января СМИ узнали о планах Венгрии отказаться от возражений против фонда помощи Украине. При этом Bloomberg связывает отказ от возражений Венгрии с тем, что на премьер-министра страны Виктора Орбана растет давление из-за вопроса о принятии Швеции в НАТО.

Венгрия на встрече в Брюсселе по Украине, которая проходила 14–15 декабря, блокировала выделение Киеву €50 млрд. В том же месяце премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил ЕС воздержаться от помощи Украине в течение ближайших пяти лет, отметив, что тех €50 млрд, которые союз собирается передать Киеву, просто нет.

22 января Bloomberg сообщило, что ЕС планирует принять пакет помощи Киеву 1 февраля на саммите в Брюсселе. Если Венгрия снова заблокирует инициативу, то страны альянса лишат ее права голоса и примут решение без нее. Подготовка данного сценария ведется давно, но европейские чиновники видят в этом риск расширения напряженности между лидерами объединения.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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