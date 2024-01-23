СМИ узнали о готовности ЕС лишить Венгрию права голоса из-за позиции по Украине

Страны Европейского союза (ЕС) могут лишить Венгрию права голоса в случае продолжения блокирования помощи Украине. Об этом 22 января со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщило Bloomberg.

Как сообщает собеседник агентства, ЕС планирует принять пакет помощи Украине 1 февраля на саммите в Брюсселе. Если Венгрия снова заблокирует инициативу, то страны Евросоюза лишат ее права голоса и примут решение без нее.

При этом подготовка данного сценария ведется давно, но европейские чиновники видят в этом риск расширения напряженности между лидерами объединения.

В тот же день, 22 января, Венгрия отказалась финансировать поставки оружия Украине из Европейского фонда мира. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, Будапешту пришлось бы платить в общий фонд 23 млрд форинтов (€60 млн) в год, чтобы другие страны посылали оружие Киеву.

Венгрия на встрече в Брюсселе по Украине, которая проходила 14–15 декабря, блокировала выделение Киеву €50 млрд. В том же месяце премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил ЕС воздержаться от помощи Украине в течение ближайших пяти лет, отметив, что тех €50 млрд, которые союз собирается передать Киеву, просто нет.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.