В Венгрии заявили о намерении не поддаваться на шантаж ЕС по теме Украины

Венгрия не поддастся на шантаж Евросоюза по вопросу выделения пакета помощи Украине, заявил 29 января министр страны по делам ЕС Янош Бока.

Таким образом он прокомментировал в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщения о планах объединения оказывать давление на венгерскую экономику в том случае, если Венгрия не пойдет на уступки по вопросу дальнейшей поддержки Киева.

«Венгрия не поддастся шантажу! <…> Эта информация подтверждает то, о чем венгерское правительство говорит давно: Брюссель использует доступ к фондам ЕС для оказания политического давления», — написал Бока.

По словам политика, Будапешт не увязывает поддержку Украины с доступом к фондам Евросоюза и не позволит делать это другим. Он пообещал, что страна продолжит конструктивно участвовать в переговорах, не поддаваясь на попытки давления.

Ранее в этот день газета Financial Times сообщила со ссылкой на документ ЕС, что объединение может саботировать экономику Венгрии, если она продолжит препятствовать выделению помощи Украине. Предполагается, что рычагами давления могут выступить курс венгерского форинта и уровень инвестиционной привлекательности страны.

25 января СМИ узнали о планах Венгрии отказаться от возражений против фонда помощи Украине. При этом Bloomberg связывает отказ от возражений Венгрии с тем, что на премьер-министра страны Виктора Орбана растет давление из-за вопроса о принятии Швеции в НАТО.

Венгрия на встрече в Брюсселе по Украине, которая проходила 14–15 декабря, блокировала выделение Киеву €50 млрд. В том же месяце Орбан предложил ЕС воздержаться от помощи Украине в течение ближайших пяти лет, отметив, что тех €50 млрд, которые союз собирается передать Киеву, просто нет.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.