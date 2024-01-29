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На Украине сообщили о плане обороны в 2024 году при сокращении помощи Запада

Депутат рады Костенко: при сокращении помощи план Киева сведется к обороне
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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Есть вероятность, что Киев получит в 2024 году меньше помощи от западных стран. Это может привести к тому, что украинские войска сконцентрируются на обороне. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Роман Костенко, его слова приводит газета The Washington Post 29 января.

«На данный момент всё указывает на то, что у нас, возможно, будет меньше [помощи], чем в прошлом году, когда не удалось преуспеть в контрнаступлении. Если будет еще меньше [помощи], то план понятен: это оборона», — приводит издание слова Костенко.

Таким образом он сообщил о планах Киева и отметил, что они будут зависеть от ресурсов, которые передаст Запад Украине.

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Ранее в этот день The Washington Post также сообщила о том, что властям Украины тяжело скрывать чувство отчаяния на фоне сокращения помощи Запада и усталости от конфликта. Издание указало, что теперь же речь о наступательных действиях Киева уже не идет, поскольку западные партнеры сократили объемы военной поддержки.

До этого, 25 января, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Украина должна начать платить сама за себя. Он указал, что Вашингтон не может постоянно оплачивать расходы киевских властей.

До этого, 16 января, президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление украинской армии завершилось абсолютным провалом, инициатива в зоне спецоперации полностью находится у российских военнослужащих. Он отметил, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос о государственности Украины.

Телеканал CNN заявил 9 января о переломном моменте в конфликте на Украине в пользу России. По мнению аналитика Майкла Боцюркива, интенсивность и частота недавних российских атак на фоне сообщений о том, что украинское контрнаступление застопорилось и западные сторонники Украины удерживают миллиарды финансовой помощи Киеву, знаменует серьезный перелом.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Киеву.

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