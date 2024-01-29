Ретроградные планеты в 2024 году — как повернется судьба

В определенный период времени планеты приобретают свойство ретроградности — с Земли кажется, что они движутся вспять по орбите. В 2024 году ретроградными будут все планеты Солнечной системы кроме Венеры. По мнению астрологов, каждое небесное тело способно оказывать влияние на жизнь человека. «Известия» рассказывают, когда наступают периоды ретроградности и как они могут повлиять на события на Земле.

Что такое ретроградная планета

Ретроградность — это термин, используемый в астрологии для описания положения планеты, когда она будто бы начинает двигаться в обратном направлении относительно земной орбиты. Фактически планета не меняет свое направление движения, но из-за положений Земли, планеты и Солнца, она как будто двигается задом наперед.

Обычно планеты двигаются по зодиакальному кругу прямо, от Востока к Западу. Однако во время ретроградного периода планеты сначала замедляют свое движение, затем останавливаются и визуально начинают двигаться в обратном направлении, противоположном обычному. Спустя некоторое время планета снова замедляется, останавливается и возобновляет свое прямое движение по небесам. Каждая планета имеет свою ретроградную фазу в определенные периоды времени.

Ретроградные фазы планет считаются особыми периодами в астрологии. Предполагается, что они могут оказывать влияние на человеческую жизнь и энергетику. Это время переоценки, внутреннего роста и саморефлексии. Влияние ретроградных планет в каждом конкретном случае будет зависеть от их положения в натальной карте и контекста окружающих аспектов и планет.

Ретроградный Меркурий в 2024 году

В 2024 году Меркурий будет ретроградным трижды:

2 по 26 апреля 2024 года в Овне;

с 5 по 29 августа 2024 года в Деве и Льве;

с 26 ноября по 15 декабря 2024 года в Стрельце.

Это периоды, когда следует быть более внимательными к деталям и быть готовыми к неожиданностям и внеплановым ситуациям.

Во время ретроградного Меркурия многие люди отмечают трудности в общении с другими. Это может проявляться в неуместных репликах, проблемах с языком, сбоях в технологиях связи, неполадках с отправкой или получением сообщений. Поэтому важно быть более внимательными и дважды проверять свои высказывания и информацию, чтобы избежать недоразумений.

Также считается, что первая планета Солнечной системы может создавать задержки, неполадки и неожиданные проблемы во время путешествий и переездов. Это может быть связано с изменением расписания, потерей багажа, проблемами с авиацией или автомобилями. Если вы планируете поездку во время ретроградного Меркурия, рекомендуется быть готовыми к непредвиденным ситуациям и заранее позаботиться обо всех необходимых документах.

Астрологи полагают, что ретроградный Меркурий может вызвать проблемы с технологией и электроникой. Это может быть сбой в компьютере, потеря данных, проблемы с телефонами или другими электронными устройствами. В это время не рекомендуется подписывать важные договоры или заключать сделки, поскольку есть больший риск недоразумений, ошибок или «подводных камней».

В то же время Ретроградный Меркурий дает возможность переоценить свои мысли, убеждения и шаги. Можно использовать это время для внутреннего роста, анализа прошлого и планирования будущего.

Ретроградный Марс в 2024 году

В наступившем году дракона Марс будет ретроградным лишь однажды — с 6 декабря по 24 февраля 2025 года. До 6 января планета будет в знаке Льве, а затем перейдет в созвездие Рака.

Влияние ретроградного Марса может ощущаться на разных уровнях. Считается, что планета влияет на снижение энергии и мотивации, затрудняет осуществление задач и достижение целей. Рекомендуется более тщательно управлять своей энергией и уделить внимание укреплению физического и эмоционального здоровья.

Также «красная планета» может усиливать конфликты и агрессивное поведение. Важно быть осознанным и контролировать свои эмоции, чтобы не не навредить своим отношениям с другими людьми.

Ретроградный Марс может привести к задержкам и препятствиям в реализации планов и намерений. Необходимо быть готовым к трудностям и неожиданностям, уметь адаптироваться к изменениям.

Это время, когда можно переосмыслить свои действия, привычки и способы реагирования, задать себе вопросы о личных целях и мотивации, чтобы улучшить свою самоорганизацию и эффективность.

Ретроградный Юпитер в 2024 году

Период ретроградности Юпитера в 2024 году займет время с 9 октября по 4 февраля 2025. В это время планета будет находиться в знаке Близнецов.

Ретроградный Юпитер может способствовать пересмотру наших верований, ценностей и философии жизни. Это время, когда люди задумываются над своими идеалами и приоритетами, анализируют мировоззрение и убеждения.

В астрологии Юпитер оказывает воздействие на расширение и рост, поэтому его ретроградная фаза может вызвать некоторые задержки в этих процессах. Может потребоваться больше терпения и усилий, но если вложить их в развитие, результат не заставит себя ждать. Период ретроградного Юпитера — отличное время для освоения новых знаний, повышения квалификации и личностного роста.

Кроме того, Ретроградный Юпитер может привести к пересмотру межличностных отношений. Это время научиться быть более гибкими и открытыми к различным точкам зрения и культурным укладам.

Ретроградный Сатурн в 2024 году

Шестая планета Солнечной системы будет проходить свою ретроградную фазу с 29 июня по 15 ноября в созвездии Рыб. Сатурн символизирует ограничения, испытания и жизненные уроки во всех сферах жизни. В этот период можно столкнуться с препятствиями, которые требуют терпения, выдержки и строгого самоанализа. Это время для того, чтобы принять уроки, которые Сатурн хочет преподать, и развить ответственность, выдержку и осознанность.

Этот период также может сопровождаться трудностями или переменами в профессиональной сфере. Нужно использовать это время, чтобы переосмыслить свои карьерные цели и найти пути для роста и улучшения. С финансовыми вложениями и новыми проектами лучше подождать, пока не закончится ретроградная фаза шестой планеты.

Все трудности, которые человек может испытывать в этот период, неслучайны. Если грамотно преодолеть их, судьба вознаградит за терпение и даст шансы, о которых прежде приходилось лишь мечтать.

Ретроградный Уран в 2024 году

Год начался с ретроградной фазы Урана — планета «двигалась вспять» по орбите до 27 января. Следующий такой период наступит с 1 сентября и продлится до 30 января 2025. Оба интервала приходятся на созвездие Тельца.

Ретроградный Уран может стимулировать переосмысление и переоценку индивидуальности и самовыражения и уникальности. В этот период человек открыт для новых идей и опыта. Уран ассоциируется с инновациями, переменами и разрушением старого уклада. Человеку может потребоваться решимость и энтузиазм, чтобы кардинально поменять свою жизнь к лучшему. Это время для создания новых связей или переоценки существующих, чтобы принести новые перспективы и возможности в вашу жизнь.

Кроме того, Уран связан с глубинными преобразованиями, разрушением и стремлением к свободе и независимости. Сны могут стать более яркими и символичными, они могут помочь вам получить глубокое понимание и выйти из тупика.

Ретроградный Нептун в 2024 году

Восьмая планета Солнечной системы перейдет в ретроградную фазу со 2 июля и завершит ее 7 декабря. Движение будет происходить в созвездии Рыб.

Нептун в астрологии считается самой мистической планетой, которая отвечает за тайны, творчество и духовную сторону жизни человека. Ретроградный Нептун может стимулировать более глубокое исследование внутреннего мира и развитие интуиции. В этот период человек можете обратиться к медитациям, йоге или иным духовным практикам.

Восьмая планета связана с иллюзиями, мечтами и идеализацией. Поэтому в период ретроградного Нептуна можно столкнуться с крахом надежд или разочарованием. Становится сложнее отличить реальность от вымысла и видеть вещи в свете их истинной природы. В этот период важно быть осознанным и критичным, чтобы не утонуть в море иллюзий.

С другой стороны, Ретроградный Нептун может стимулировать творчество и фантазию. В этот период человек испытывает тягу к глубокому погружению в свои творческие процессы. Это время для экспериментов с искусством, музыкой, литературой или иными формами самовыражения.

Ретроградный Нептун может поднять на поверхность зависимости или дурные привычки. В этот период сложнее преодолеть соблазны или оставаться устойчивым в эмоциях. Тем не менее, фаза ретроградности восьмой планеты может помочь человеку осознать свои зависимости, а также начать процесс реабилитации и исцеления.

Ретроградный Плутон в 2024 году

Несмотря на то, что Плутон считается карликовой планетой, астрологи уделяют большое внимание его влиянию на жизнь человека. Его ретроградный цикл в 2024 году приходится на период со 2 мая по 12 октября. До 2 сентября планета будет в Водолее, а затем перейдет в созвездие Козерога.

Плутон символизирует трансформацию и восстановление. В этот период человек может сталкиваться с глубокими изменениями и трансформацией в романтической, семейной или профессиональной сфере. Ретроградный Плутон может помочь вам осознать старые и неэффективные паттерны общения и установить более глубокие и истинные связи. В этот период человек раскрывает свой внутренний потенциал и обнаруживает новые стороны своего сознания.

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