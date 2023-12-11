Иначе жди беды: чего нельзя делать в дни ретроградного Меркурия

Саркастично-нарицательное понятие «ретроградный Меркурий» часто ассоциируется с негативным периодом в жизни человека. В преддверии астрономического события пользователи социальных сетей начинают бить тревогу и готовиться к худшим дням. Влияние самой близкой планеты к Солнцу жители Земли ощутят на себе уже 13 декабря. Зимой Меркурий предстанет сразу в двух знаках: начало декабря планета проведет в созвездии Козерога, а последнюю неделю февраля — в созвездии Водолея. Как сильно ретроградность Меркурия повлияет на повседневную жизнь и сколько продлится астрономическое явление — в материале «Известий».

Ретроградный Меркурий: что это значит простыми словами

Для планет Солнечной системы существует только два вида движения: поступательное и ретроградное. Все восемь планет обращаются по орбитам вокруг Солнца в том же направлении, в каком вращается и сама звезда: против часовой стрелки, если смотреть со стороны Северного полюса Земли. При этом шесть планет вращаются в этом же направлении вокруг своей оси. Исключения, то есть планеты с ретроградным вращением, — это Венера и Уран.

Астрологическая ретроградность — это явление, при котором возникает иллюзия, что планета движется в противоположном направлении. Ученые подчеркивают, что данное явление не связано с ретроградным движением, а имеет отношение исключительно к проекции видимого положения Меркурия. Этому феномену подвержены все планеты Солнечной системы, независимо от реального направления вращения.

Фото: Depositphotos.com/AndrewLozovyi

Подобная оптическая иллюзия происходит из-за внутреннего положения орбиты Меркурия относительно орбиты Земли и их орбитального движения вокруг Солнца. Другими словами, когда Земля «обгоняет» другую планету, начинает казаться, что небесное тело меняет направление движения. Такая же иллюзия возникает, например, если автомобиль опережает другой транспорт. Тогда в какой-то момент может показаться, что автомобиль стоит на месте, а другой движется назад.

Поскольку Меркурий является самой близкой планетой к Солнцу, то для полного оборота вокруг звезды ему необходимо всего 88 дней . Следовательно, планета «переходит» в ретроградное состояние три–четыре раза в год, каждый из которых длится примерно три недели.

Ретроградный Меркурий начинается 13 декабря 2023 года, когда закончится

В 2023 году было четыре периода ретроградного Меркурия. Последний цикл является самым коротким и будет продолжаться с 13 декабря 2023-го по 1 января 2024 года. По подсчетам астрономов, зимой Меркурий проведет в ретроградном положении 18 дней. В этот раз планета будет находиться сразу в двух созвездиях — в Козероге и Водолее.

Фото: Global Look Press/Panoramic

Негативная трактовка ретроградного Меркурия — довольно известная и древняя часть астрологии. Массовый интерес к астрологии появился 1980-х годах на Западе. В этот период особо распространилось знание о ретроградности планет. Однако общий рост осведомленности по теме астрологии произошел после появления интернета. Как отмечают астрологи, Меркурий отвечает за интеллектуальные способности человека, мышление, коммуникацию. Считается, что период ретроградности неблагоприятен для построения долгосрочных планов, принятия серьезных решений и совершения сделок. Однако ретроградный Меркурий может благотворно сказаться на самоанализе, научных исследованиях и духовных практиках.

Ретроградный Меркурий: как влияет на человека

Исходя из многочисленных исследований, сделанных в разное время, влияние движения планет на жизнь на человека не доказано. Все предположения строятся на уровне астрологии и эзотерики.

Сторонники астрологических теорий полагают, что планета в ретроградном положении может оказывать воздействие на некоторые сферы жизни людей. Согласно мнению астролога Анны Ушаковой, Меркурий отвечает за область знаний, контактов, продаж, документов, общение, связь, интернет, транспорт и технику. Период ретроградности может повлиять на бытовые дела и взаимоотношения. Однако, по словам специалиста, зачастую люди винят планету во всех неудачах. Промежуток времени за две–три недели до ретроградной фазы называют периодом надвигающей тени. Считается, что в эти моменты лучше не принимать важных и ответственных решений.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

По советам астрологов, в 2023 году в периоды ретроградного Меркурия стоит активизироваться любителям спорта . Именно время с 13 декабря по 1 января считается наиболее благоприятным для физических нагрузок. Людям, которые заняты в научной деятельности, рекомендуется сделать акцент на практическом аспекте своей работы. В данный перечень можно внести проведение опытов и иные способы материализации интеллектуальных изысканий.

Кроме того, Ушакова пояснила, что ретроградный Меркурий является излишне «распиаренным» явлением и его не стоит опасаться.

Что нельзя делать в периоды ретроградного Меркурия

Меркурий в древнеримской мифологии является богом — покровителем торговли, прибыли и обогащения, это сын бога неба Юпитера. В натальной карте планета отвечает за коммуникацию, передачу и получение информации (в том числе обучение), предпринимательскую и коммерческую деятельность, поездки на короткие расстояния и встречи. Кроме того, от движения самой близкой планеты к Солнцу могут зависеть личные взаимоотношения.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Новосибирский астролог Марина Шумкина обращает внимание на то, что ретроградный Меркурий является временем, когда человек рефлексирует, размышляет о прошлом, ностальгирует и осознает свои ошибки. В это время все усилия окупятся, а дурные поступки вернутся «кармическим бумерангом».

Эксперт не рекомендует принимать поспешных и необдуманных решений, выяснять отношения с партнером, расторгать брак. Ведь сам процесс расставания может быть тяжелым и иметь серьезные последствия.