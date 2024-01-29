Йеменские хуситы заявили об атаке на корабль США в Аденском заливе
Правящее на севере Йемена хуситское движение «Ансар Алла» атаковало ракетами корабль США в Аденском заливе, заявил 29 января на странице в соцсети X его военный представитель Яхья Сариа.
«В ответ на американо-британскую агрессию против нашей страны с помощью Всевышнего Военно-морские силы Йемена вчера вечером запустили подходящую ракету по кораблю ВМС США Lewis B. Puller, когда он плыл в Аденском заливе», — написал он.
Сариа уточнил, что корабль должен был оказать логистическую поддержку американскими силами, наносящим удары по Йемену.
Ранее, 26 января, «Ансар Аллах» признало атаку в Аденском заливе на принадлежащий Великобритании нефтяной танкер Marlin Luanda. По их данным, зафиксировано прямое попадание. Об ударе по судну в тот же день день сообщил центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах (ВМС) Великобритании.
Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер.
Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.
Член политбюро Мухаммад аль-Бухейти в беседе с «Известиями» 19 января заявил, что для «Ансар Аллах» прямое противостояние с Западом является лучшим вариантом. Также он указал, что движение наносит удары по кораблям США и Великобритании в Красном море, судоходству других стран в регионе гарантирована безопасность.