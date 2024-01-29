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Вспышка высокого класса произошла на Солнце 29 января

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Фото: Global Look Press/Cover Images
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Мощная вспышка высокого класса М произошла на Солнце. Информация об этом сообщается на сайте Гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») 29 января.

«29 января в 07:38 мск в группе пятен 3559 (N28W86) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M6.8 продолжительностью 61 минута. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи», — указано в сообщении.

Ученые рассказали, что от вспышки зарегистрировано вторжение в околоземное космическое пространство потоков протонов в широком диапазоне энергий. Также явление сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи.

Кроме этого на сайте указано, что ранее, 29 января, была зафиксирована другая вспышка, которая длилась уже 28 минут.

«29 января в 04:40 мск в группе пятен 3559 (N30W62) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 28 минут», — сообщили в ИПГ.

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4 января сообщалось, что на Солнце зафиксировали сильнейшую вспышку действующего солнечного цикла. Эксперты сообщают, что вспышка произошла в новогоднюю ночь, однако она будет маркирована 2023 годом, поскольку мировые каталоги ведутся по всемирному времени. По мнению ученых, взрыв произошел из-за накопления магнитной и электроэнергии в короне Солнца в результате движения солнечных пятен.

До этого, 27 декабря, Землю накрыла мощная геомагнитная буря. Сообщалось, что космическое явление, вызванное вспышками на Солнце, может сказываться на погоде и влиять на здоровье людей. «Известия» рассказали, чем она спровоцирована и какие последствия вызывает.

14 декабря ученые фиксировали самую мощную вспышку на солнце за последние шесть лет. Последний раз подобная по силе активность наблюдалась в 2017 году.

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